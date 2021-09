Silvio Rodríguez recibe el premio Leteo y reivindica logros Revolución Cubana

El cantautor y poeta cubano Silvio Rodríguez (d) recibe el premio Leteo, acompañado por el director del Club Cultural Leteo Rafael Saravia, en reconocimiento a toda su trayectoria, este lunes en el Auditorio Ciudad de León. EFE/J.Casares

León, 27 sep (EFE).- El cantautor y poeta cubano Silvio Rodríguez (San Antonio de los Baños, 1946) ha reivindicado este lunes en León los logros conseguidos por la Revolución Cubana, especialmente en el aspecto cultural y artístico, al recibir el premio Leteo que concede el club cultural del mismo nombre.

Rodríguez, que ayer fue uno de los platos fuertes musicales de la fiesta del centenario del PCE en el auditorio Miguel Ríos de Rivas (Madrid), donde agradeció en escena la solidaridad con el pueblo cubano, ha recibido esta noche este galardón con el que se reconoce su "compromiso con la palabra como antídoto a todo a aquello que atenta contra la dignidad y como salvaguarda del conocimiento, la belleza y el pensamiento".

Durante su intervención en el acto, celebrado en el auditorio 'Ciudad de León', el autor de canciones como "Unicornio", "Óleo de una mujer con sombrero" y "Ojalá" ha valorado la facilidad con la que los jóvenes de su país siguen accediendo a la formación artística tras casi seis décadas ce Revolución "con una formación gratuita que llega a todo aquel que quiera estudiar".

Y aunque ha destacado la política de fomento de las artes y la cultura del régimen castrista, ha admitido que "en ocasiones se llega a la contradicción de que se forma a muchos jóvenes pero luego no hay base material para sostener todo el talento que surge debido a los problemas económicos que sufre Cuba desde hace décadas".

Como ejemplo ha citado que la inagotable cantera de la música cubana no está acorde con los estudios de grabación y ha desvelado que él mismo influyó ante las autoridades para que se construyeran tres nuevos centros.

Con respecto al premio ha agradecido su concesión y ha valorado que un grupo de jóvenes amantes de la literatura y las artes hayan pensado desde "una ciudad de cultura como es León" que es merecedor de recibirlo.

"Quizá la literatura no pueda salvar al mundo, pero sin duda puede ayudar", ha apostillado Rodríguez, quien considera que no sabe si puede considerarse un poeta pero ha afirmado que "ojalá sea así".

Este año la entrega de este premio, que cumple su decimonovena edición y carece de dotación económica, se ha enmarcado en el nuevo festival cultural "Palabra", que organiza el director del Club Cultural Leteo, Rafael Saravia.

El director del Club Leteo ha subrayado que Rodríguez es autor de la banda sonora de muchas generaciones y ha afirmado que su trabajo está impregnado de una "profunda emoción".

Entre otros, han recibido este prestigioso galardón autores y creadores de la talla de Antonio Gamoneda, en su primera edición, Martin Amis, Paul Auster, John Banville, Erri de Luca, Mircea Cartarescu, Juan Gelman, Angélica Liddell, Sharon Olds o Gonzalo Rojas.

Rodríguez es, junto a Pablo Milanés, uno de los mayores representantes de la Nueva Trova Cubana, movimiento de finales de los sesenta inspirado por la revolución castrista.

El autor de la emblemática "Te doy una canción" siempre ha hecho gala de su compromiso con el régimen castrista y ha sido diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba entre 1993 y 2008.

Hijo de un campesino y una peluquera, a los ocho años Silvio Rodríguez comenzó a escribir poemas y a tocar el piano y poco después añade a su quehacer artístico la poesía.

Desde entonces ha compuesto más de medio millar de canciones reunidas en una veintena de álbumes, trabajo por el que ha recibido numerosos premios como el título "Artista por la Paz" (1997) de la UNESCO, ha sido dos veces -en 1998 y 1999- candidato a los premios Príncipe de Asturias de las Letras, y en 2004 compartió, junto a cuatro artistas más, el Premio Nacional de la Música de Cuba.

Silvio Rodríguez fue distinguido con el "Premio Latino a toda una vida" de la Academia española de la Música en 2006 y en 2010 con el Premio Alba de las Artes y Las Letras de Cuba.