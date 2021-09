Scholz buscará una coalición con Verdes y liberales en Alemania

(Bloomberg) -- Olaf Scholz, de los socialdemócratas de centroizquierda, hizo un llamado a sus posibles socios para que se unan a él en un nuevo Gobierno alemán lo antes posible, al tiempo que las pretensiones de su rival conservador en la cancillería se desvanecía.

El lunes, en la sede del partido en Berlín, Scholz hizo un llamado a los Verdes y al Partido Democrático Libre (FDP) para que apoyen una coalición tripartita tras su estrecha victoria en las elecciones del domingo.

Armin Laschet, el candidato del bloque liderado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel, se vio obligado a abandonar su propuesta de una coalición alternativa que relegaría a Scholz a la oposición. “Ninguna pretensión de formar Gobierno proviene de un segundo lugar”, dijo en una rueda de prensa Markus Söder, líder del partido hermano bávaro de la CDU.

Sin embargo, el asediado líder de la CDU se niega a renunciar a su sueño de ser canciller e insistió en una conferencia de prensa que todavía podría tener una oportunidad de formar un Gobierno. Asumió parte de la responsabilidad por los peores resultados electorales que haya registrado su partido.

Mientras Scholz se enfrenta a lo que posiblemente serán meses de negociaciones para cerrar un acuerdo de coalición, se van perfilando las líneas de un nuevo Gobierno alemán. Con los tres partidos necesarios para obtener una mayoría, el proempresarial Partido Democrático Libre exigirá la estricta política fiscal que fue el sello de los años de Merkel en el poder y, dentro de ese marco, Scholz tendrá que encontrar una manera de llevar a cabo la transición energética que es el núcleo de los planes de los Verdes.

En una reunión con la cúpula de su partido celebrada el lunes, el propio Laschet se desmarcó de su propuesta de liderar el próximo Gobierno, diciendo a sus colegas que nadie tiene un mandato claro y que la CDU/CSU debería estar preparada para intervenir si fracasan los esfuerzos de Scholz para negociar una coalición, según una persona con conocimiento de las discusiones. Sin embargo, su postura fue atacada por otros funcionarios.

“La CDU perdió estas elecciones”, dijo el lunes por la mañana Michael Kretschmer, primer ministro de la CDU en Sajonia, en el antiguo este comunista. “Se han cometido errores de fondo, de Gobierno y también de elección de personal. Si seguimos así, me preocupa mucho lo que quedará dentro de cuatro años”.

El bloque de Laschet fue derrotado por 25,7% a 24,1%, según resultados preliminares.

Christian Lindner, el líder del FDP, ha propuesto negociar con los Verdes para abordar sus diversas diferencias políticas antes de entablar conversaciones con cualquiera de los partidos más grandes. Ambos grupos intentaron el lunes hablar de sus puntos en común.

Los Verdes terminaron en tercer lugar con un 14,8%, su mejor resultado hasta la fecha, aunque el resultado se vio un poco empañado por la candidata Annalena Baerbock, que vio cómo su apoyo cayó unos 10 puntos porcentuales después de comenzar la campaña como aspirante a canciller. Sus dificultades en la campaña electoral han creado tensiones con el colíder del partido, Robert Habeck.

Habeck también ha impulsado la idea de mantener conversaciones preliminares con el FDP y ha convencido a Baerbock, según un funcionario del partido. Aunque Habeck ayudó a forjar un acuerdo con la CDU y el FDP en su estado natal de Schleswig-Holstein, ofreciendo un posible precedente, el resultado de las elecciones hace difícil ese resultado para un Gobierno nacional, dijo el funcionario.

Los líderes de los Verdes se enfrentarían a una posible oposición de sus miembros si sellaran un acuerdo con los demócratas cristianos. Aunque el FDP podría enfrentar un problema similar si se une a una alianza liderada por el SPD.

Eso significa que Scholz podría tener que hacerle una oferta especialmente atractiva para apaciguar a sus bases, y Lindner ha hecho una propuesta explícita para el puesto de ministro de finanzas.

“Cuando finalmente se forme un nuevo Gobierno, es casi seguro que participarán los Verdes, lo que implica un mayor enfoque en las políticas de cambio climático”, dijo Steven Bell, economista jefe de BMO GAM. “Las coaliciones factibles implicarían un compromiso de todas las partes y no implicarían ningún cambio de política importante”.

Qué dice Bloomberg Economics...

“Se avecinan largas y arduas negociaciones antes de que pueda surgir un Gobierno de coalición. Es probable que eso signifique un largo período de incertidumbre para los mercados financieros y la política económica y fiscal”.

-- Björn van Roye, Economista global sénior.

De pie junto a una estatua gigante de Willy Brandt, el excanciller socialdemócrata, Scholz fue recibido con continuos vítores y aplausos de sus partidarios cuando apareció el lunes en la sede del partido. Dijo que había dormido bien, que estaba satisfecho en general con los resultados de su partido en las elecciones y recordó a sus posibles socios cómo sus partidos habían contribuido a hacer avanzar a Alemania durante anteriores coaliciones.

“Alemania siempre tiene Gobiernos de coalición y siempre fue estable”, dijo. “Mi idea es que seamos muy rápidos en obtener un resultado para este Gobierno, y debería ser antes de Navidad si es posible”.

