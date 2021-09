R.Unido.- La compra de gasolina ante el pánico de que se acabe causa "serios problemas" en gasolineras de Reino Unido

LONDRES, 27 (DPA/EP)



La compra excesiva de gasolina ante el miedo de que haya escasez de combustible está causando "problemas realmente serios" en las estaciones de servicio de Reino Unido, según ha apuntado un portavoz del sector.



De este modo, el alguna estación de servicio se ha llegado a disparar en un 500 por ciento la demanda en comparación con hace una semana ya que las compañías petroleras priorizan las gasolineras de las autopistas, según apunta la Asociación de Minoristas de Gasolinera (PRA, por sus siglas en inglés).



Así, Reino Unido ha vivido este domingo por tercer día consecutivo colas en los puntos de repostaje pese a que el secretario de Transporte del Gobierno británico, Grant Shapps, ha garantizado que hay "mucho" combustible disponible.



Sin embargo, el presidente de PRA, Brian Madderson, ha criticado al Gobierno por ser "reacio a reconocer" que efectivamente los suministros están bloqueados en las refinerías o los depósitos de almacenamiento y que no se están entregando en las estaciones de servicio.



En declaraciones a BBC, Madderson ha afirmado que pese la medida gubernamental de aprobar 5.000 visados para conductores extranjeros, con el fin de agilizar el transporte de gasolina, es poco probable que alivia este conflicto "a muy corto plazo".



"Podríamos ver los beneficios de esto más adelante en otoño cuando los conductores se crucen y comiencen a trabajar, pero a muy corto plazo esta compra de pánico ha causado problemas realmente serios", ha defendido.



"He hablado con muchos de nuestros miembros esta mañana. Sirven las carreteras principales, las zonas rurales, las carreteras urbanas y entre el 50 y el 90 por ciento de sus estaciones de servicio están secas y las que no, pronto lo estarán", ha avisado Madderson.



Dado que los surtidores de las autopistas se están agotando, el presidente de la asociación ha criticado que las compañías de petroleo estén "dando prioridad a las áreas de servicio de las autopistas", provocando que los usuarios acudan "en masa" a estos puntos.



"Hay mucho combustible en este país, pero está en el lugar equivocado para los conductores (...) Todavía está en las terminales y las refinerías, y la cantidad que ahora pueden enviar y entregar en las explanadas está limitada", ha explicado Madderson.



Para profundizar en este tema, el presidente de la PRA ha apuntado "hay un número finito" de conductores de camiones lo suficientemente capacitados como para manejar los vehículos adecuados. "Hay un número finito de conductores capacitados, y ese ha sido el problema, que ese número finito de conductores se ha reducido", ha zanjado.