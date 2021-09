Rosengren de Fed de Boston renuncia por motivos de salud

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, se retirará esta semana debido a una afección renal, en una decisión que también sigue a las revelaciones sobre su actividad bursátil del año pasado.

Rosengren se había desempeñado como director del banco regional de la Fed durante 14 años. Debía dimitir en junio próximo, cuando habría alcanzado la edad de jubilación obligatoria de 65 años. La Fed de Boston anunció la noticia el lunes en un comunicado.

El anuncio de Rosengren se produce a raíz de revelaciones vergonzosas sobre su actividad bursátil inusual del año pasado y del presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.

Las revelaciones llevaron al presidente de la Fed, Jerome Powell, a pedir al personal de la Fed que revise las reglas de ética internas en torno a las participaciones financieras y las actividades de los altos funcionarios de la Fed para identificar “formas de endurecer aún más esas reglas y estándares”.

‘Nadie’ está feliz

Powell, a quien se le preguntó sobre la actividad bursátil durante una conferencia de prensa después de una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) el 22 de septiembre, no disimuló su frustración por el incidente y dijo que “nadie en el FOMC está feliz de estar en esta situación, de que se planteen estas preguntas. Es algo que nos tomamos muy, muy en serio”.

La actividad bursátil de Rosengren y Kaplan fue analizada en busca de un posible conflicto de intereses en un momento en que la Fed ya está bajo fuego por políticas de emergencia durante la pandemia que, según los críticos, han elevado los precios de las acciones y han beneficiado a los estadounidenses más ricos.

Rosengren y Kaplan anunciaron el 9 de septiembre que ambos venderían sus tenencias de acciones individuales antes del 30 de septiembre. Ambos dijeron que sus transacciones, que fueron detalladas en las revelaciones financieras anuales presentadas por los 12 jefes regionales de la Fed, cumplían con las reglas de la Fed.

La Fed de Boston dijo que Rosengren le había dicho al personal que calificaba para la lista de trasplantes de riñón en junio de 2020, durante la pandemia, tras el empeoramiento de una afección renal que había tenido durante muchos años.

“Ha quedado claro que debo apuntar a reducir mi estrés para poder concentrarme en mis problemas de salud”, dijo Rosengren en su carta de renuncia a Powell.

Búsqueda en curso

La Fed de Boston dijo que se estaba realizando una búsqueda de su sucesor y que Kenneth Montgomery, primer vicepresidente y director de operaciones del banco, se desempeñaría como presidente interino.

Los presidentes regionales de la Fed son seleccionados por los directores de su banco, sujetos a confirmación por parte de la Junta en Washington. Eso es diferente a los Gobernadores de la Junta, quienes son nominados por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado.

El presidente, Joe Biden, tiene la oportunidad de elegir a varias personas para los puestos que quedan vacantes en la Junta, así como decidir si mantener a Powell como presidente cuando termine su mandato en febrero o seleccionar a otra persona.

