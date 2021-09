Robert Moreno: “Ahora me siento más respaldado”

El entrenador del Granada Robert Moreno en el partido de Liga ante el Celta celebrado este lunes en el estadio Balaidos de Vigo EFE / Salvador Sas

Vigo, 27 sep (EFE).- Robert Moreno, entrenador del Granada, aseguró este lunes, tras la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo en Balaídos (0-1), que se siente “con fuerzas” y “respaldado” por todos los estamentos del club.

“Ahora me siento más respaldado. Me respaldan muchísimo: el club, los jugadores, todo lo que rodea al equipo. El lema del club es eterna lucha y estos jugadores lo han demostrado. Que la gente esté tranquila porque partidos como este los acabaremos ganando”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

El preparador catalán subrayó que el partido ha sido el que habían programado porque su idea era “ceder” el balón al Celta, un equipo que “casi no nos ha hecho daño, las mejores ocasiones fueron las nuestras”.

“En una jugada desgraciada, de nuevo en el tiempo de descuento, se nos vuelve a escapar un punto. Veníamos de una doble ocasión a favor nuestra, muy clara, pero no tuvimos la suerte de cara. En algún momento esa suerte va a girar de nuestra lado y nos llevaremos los tres puntos”, manifestó.