Rey Felipe.- VÍDEO: Rey reivindica la colaboración científica en la inauguración de un centro contra el cáncer de páncreas en Lisboa

Los Reyes asisten a la puesta de largo del Centro Botton-Champalimaud, primero a nivel mundial en combatir esta enfermedad



El Rey Felipe VI ha reivindicado la importancia de los avances científicos y la colaboración en este ámbito a la hora de combatir enfermedades como el cáncer, y en particular el cáncer de páncreas, ya que gracias a ello algunos tipo de tumores cuentan actualmente con "elevados porcentajes de curación" cuando antes su pronóstico era malo.



Don Felipe y Doña Letizia han asistido junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a la inauguración en Lisboa del Centro de Cáncer de Páncreas Botton-Champalimaud, la primera institución del mundo dedicada a la investigación y al tratamiento de este tipo de cáncer.



El nuevo centro es fruto de la colaboración entre la Fundación Champalimaud y el matrimonio de nacionalidad española Mauricio y Charlotte Botton, que donaron 50 millones de euros para que fuese posible levantarlo.



Este proyecto, ha subrayado Felipe VI, "aportará el necesario conocimiento ante una enfermedad tan grave y compleja como el cáncer de páncreas" y permitirá "mirar al futuro con más esperanza". "Gracias al avance de la ciencia y de la investigación, muchos de los tumores que en el pasado tenían muy mal pronóstico, son ahora enfermedades con unos elevados porcentajes de curación", ha resaltado, mostrándose confiado en el "éxito" del proyecto.



Lamentablemente, ha añadido, el cáncer de páncreas es uno de los tipos que "siguen suponiendo un desafío enorme para la ciencia, la comunidad médica y, por supuesto, para los pacientes que los sufren".



OPORTUNIDAD PARA AVANZAR



Por ello, un centro como el que hoy se inaugura, "representa una oportunidad para hacer avanzar el conocimiento en el campo del cáncer de páncreas", ha subrayado. "Cada nueva evidencia puede ser crucial. Cada pequeño paso es siempre importante", ha defendido el monarca, haciendo hincapié además en que "permitirá acortar la distancia entre la investigación y su traslación a la práctica clínica".



La puesta en marcha del nuevo centro servirá también "de estímulo para mejorar" en la lucha contra el cáncer tanto en Portugal como en España, "porque supondrá un avance sustancial en el manejo de este letal tumor". El Centro Botton-Champalimaud "beneficiará a todas nuestras poblaciones, incluso a nivel mundial", ha incidido.



Porque, ha sostenido Don Felipe, "si bien es evidente que la investigación es clave contra el cáncer, lo es igualmente la propia colaboración".



"Estamos seguros de que todos los hallazgos que se lleven a cabo por investigadores y médicos en este centro que hoy inauguramos en Lisboa, serán compartidos con sus homólogos en España, el resto de la UE y en muchos lugares del mundo. En esta lucha, como en otras muchas, es la cooperación más estrecha la que nos permitirá seguir avanzando", ha remachado el Rey.



El Botton-Champalimaud Pancreatic Cancer Centre dispondrá de laboratorios, un hospital de día, gabinetes médicos, quirófanos, habitaciones y cuidados intensivos, todos equipados con las tecnologías más modernas. En sus instalaciones trabajarán científicos, profesionales de la salud y personal de estructuras de apoyo.



El nuevo edificio estará integrado formal y sustancialmente dentro del conjunto gestionado por la Fundación Champalimaud, que ya visitaron los Reyes en 2016. Desde entonces, ha recordado Zarzuela, la Reina Doña Sofía forma parte del Consejo de Curadores de la Fundación.



El cáncer de páncreas actualmente representa el 3 por ciento de todos los cánceres, si bien es uno de los tipos más mortíferos y últimamente ha ido en aumento. El futuro centro inaugurado por los Reyes en Lisboa será el primero en el mundo dedicado simultáneamente a la investigación y el tratamiento de esta enfermedad.



En la inauguración también han estado presentes el primer ministro portugués, Antonio Costa, así como varios ministros de su gabinete, incluidos los de Exteriores y Salud, así como el presidente de la Asamblea, Eduardo Ferro, y los expresidentes de la República Ramalho Eanes y Aníbal Cavaco Silva. Por parte española, ha asistido igualmente la ministra de Sanidad, Carolina Darias.



RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES



Todos ellos han tenido ocasión de realizar un breve recorrido por las instalaciones del centro, incluido el hospital de día, los quirófagnos o las habitaciones para los enfermos ingresados entre otros, antes de la ceremonia inaugural, durante la que ha actuado el tenor español Josep Carreras.



Rebelo de Sousa ha incidido en que el nuevo espacio no es sino la traducción de la "fraternidad" que une a España y Portugal y es fruto de la "generosísima donación" de Mauricio y Charlotte Botton, "dos españoles universales" que han decidido unir sus esfuerzos a una fundación "también de vocación universal".



"Qué bonito gesto el vuestro", ha agradecido al matrimonio, a quienes a continuación ha procedido a imponer, junto con el Rey Felipe VI, la gran cruz de la orden del mérito de Portugal.



Por su parte, la presidenta de la Fundación Champalimaud, Leonor Beleza, se ha mostrado convencida de que el centro será "un lugar de cooperación entre un lado y el otro de la frontera" y ha subrayado que el centro apuesta por "atraer a los mejores talentos" con orígenes diferentes, porque "el tratamiento del cáncer no tiene fronteras", siendo los españoles el grupo más numeroso entre sus trabajadores.



El centro, ha explicado, es la materialización de "un sueño que nació hace tres años" de la colaboración entre la Fundación Champalimaud y el matrimonio Botton y que busca "llevar la esperanza a un espacio todavía ocupado por el miedo" como es el cáncer de páncreas, "temido entre todos los cánceres".



Previamente, los Reyes han sido recibidos por Rebelo de Sousa, quien el pasado junio visitó Madrid y almorzó con Don Felipe en una terraza en la Plaza de Oriente. El presidente luso les ha recibido en la plaza de la Ciudadela, en Cascais, tras lo cual les ha ofrecido un almuerzo privado.



