Repasamos los mejores looks del Festival de Cine de San Sebastián

San Sebastián se ha convertido durante la última semana en el epicentro no solo del cine a nivel mundial, sino también de la elegancia y del glamour. Y es que por la alfombra roja de la 69º edición del Festival de Cine han desfilado un buen número de celebrities (tanto nacionales como internacionales) que nos han dejado impactados y maravillados con sus mejores galas.



Penélope Cruz - siempre impecable - Marion Cotillard, Jessica Chastain, María Valverde o Hiba Abouk se han convertido, con permiso del cine, en las grandes protagonistas del certamen y ahora, una vez superada la 'resaca' que nos ha dejado tal derroche de estilo en el que han destacado nombres propios como Chanel, Versace, Pedro del Hierro o Miu Miu, analizamos los looks más comentados y aplaudidos del Festival de San Sebastián.



Penélope Cruz. Siempre es ella. Impresionante en cada una de sus apariciones en la ciudad vasca, donde ha presentado su última película con Antonio Banderas, "Competencia oficial" y donde fue la encargada de entregar el premio Donostia a Marion Cotillard.



Desde un minivestido de Versace con bajo asimétrico, bordado con piedras, lentejuelas y flecos de cristal en color plata en la gala de inauguración del Festival, hasta un precioso vestido blanco de volantes con cinturón a juego para presentar su nueva cinta frente a la playa de La Concha, pasando por un impecable look de Chanel con pantalón negro y una de sus características chaquetas de tweed a su llegada a San Sebastián. Sencillamente de diez. ¿Pasaremos a conocer la palabra elegancia como 'Penélope' en un futuro no muy lejano?







María Valverde. La actriz, que acudió al Festival a presentar su película "Distancia de rescate", de Claudia Llosa, acaparó todas las miradas con un impresionante vestido blanco y negro estilo lencero de Pedro del Hierro con una estratégica abertura lateral en la cintura.



Tampoco se quedó atrás en glamour su outfit con traje de cuadros rojos con corsé de Dior, que combinó con complementos en el mismo tono y con el que ha protagonizado uno de nuestros looks favoritos de día del festival.



Marion Cotillard. La francesa recogió su premio Donostia con un total look black, con un sofisticado vestido de Chanel con capas de tul en la falda y transparencias en la zona de la tripa, que combinó con unas sencillas sandalias. Sin apenas maquillaje y con un original recogido con un rulo en la parte delantera, demostró que menos es más.



Jessica Chastain. Otra celebrity que nos ha enamorado con cada una de sus apariciones. Tanto de día, a su llegada a San Sebastián con un vestido blanco de tweed con pedrería bordada y silueta años 60 de Zuhair Murad, como en la presentación de su película "Los ojos de Tammy Faye" en la playa de La Concha, con un traje de pantalón negro de Alexander McQueen, que combinó con una sencilla camisa blanca y unos stilettos de infarto. De noche, nos quedamos con su vestido de terciopelo negro de Miu Miu con detalles de pedrería y un impresionante escote en la espalda con el que acaparó todas las miradas, aunque el elegante vestido rojo que lució en la gala de clausura también dio mucho que hablar.



Hiba Abouk. La actriz visitó el Festival para presentar el corto "Manos libres" y confirmó, sin necesidad de palabras, su segundo embarazo. Espectacular, la protagonista de "El príncipe" presumió de tripita con un glamouroso diseño de Pedro del Hierro en color negro con escote corazón y una abertura lateral. Su melena ondulada y sus labios rojos la convirtieron en una diva del Hollywood clásico.



Begoña Vargas. Inmersa en rumores de ruptura con Óscar Casas sobre los que prefiere no pronunciarse, la actriz dejó sin palabras al personal en la gala de clausura del Festival con un espectacular vestido negro de Yolancris, también con escote corazón y pronunciada abertura en su voluminosa falda. ¡Nos encanta!



Cayetana Guillén Cuervo. La actriz apostó por el rosa en un festival en el que el negro se convirtió en el gran protagonista, y enamoró durante la Gala de inauguración con un diseño de Pedro del Hierro con el que parecía una bailina de ballet. Con escote halter y bolsillos que le daban volumen a la falda, la española demostró una vez más que es una de las más elegantes del panorama patrio.



Anna Castillo. A pesar de que nos encantó su dos piezas de Loewe de cuero negro en la presentación de "Mediterráneo", nos quedamos con el look que eligió para la gala de clausura. Un traje de pantalón negro y un top joya dorado de Paco Rabanne que nos parece, sencillamnte, espectacular.