Presidente peruano afirma que negociación de gas cumplirá la ley

(Bloomberg) -- El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo el domingo que cualquier negociación para bajar los precios del gas y proteger los intereses nacionales se llevará a cabo legalmente.

Los comentarios de Castillo en Twitter siguieron al revuelo causado por uno de los miembros más radicales de su Gobierno, quien dijo que el principal activo privado de gas del país sería nacionalizado si no paga impuestos más altos.

“En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos”, dijo Castillo. “Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales”.

En un tuit publicado anteriormente el domingo, el primer ministro Guido Bellido, un marxista que nunca ha ocupado un alto cargo público, atacó al consorcio que controla el campo de gas de Camisea, que es operado por Pluspetrol. Si bien la amenaza estaba en línea con el mensaje de campaña de Castillo, desde entonces el presidente ha suavizado su posición.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo tras el tuit de Bellido que no habría cambios repentinos para nacionalizar empresas por parte del nuevo Gobierno, informó el diario La República en su sitio web.

“No hemos hablado de nacionalización en el gabinete”, dijo Torres. “No puede haber nacionalización unilateral por parte del Estado. Eso solo sería posible como consecuencia de una renegociación, si es que las partes se pueden poner de acuerdo al respecto”.

Maricarmen Alva, presidenta del Congreso, dijo que los mensajes contradictorios del Gobierno han generado confusión y eso asusta a los inversionistas.

Los distintos discursos de los ministros del gabinete y el silencio del presidente sobre las políticas gubernamentales han generado inestabilidad.

Perú es el principal productor de cobre después de Chile y el mercado depende de la nación andina para desarrollar más de sus enormes depósitos para satisfacer la creciente demanda en el cambio hacia la energía limpia.

