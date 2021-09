Portugal.- Moedas se hace con la Alcaldía de Lisboa y rompe con 14 años de mandatos socialistas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El candidato del Partido Social Demócrata (PSD), Carlos Moedas, ha ganado la Alcaldía del Ayuntamiento de Lisboa, oponiéndose a las encuestas y rompiendo así con 14 años de mandatos del Partido Socialista en la capital de Portugal.



"Hicimos historia. Hoy se hizo historia en Lisboa", ha aseverado Moedas a su llegada al cuartel general de su formación, en torno a las 2.30 horas (hora local), aunque también ha tenido tiempo de acordarse de su rival socialista, Fernando Medina, a quien le ha deseado "lo mejor para su vida personal y profesional".



El nuevo alcalde de la ciudad se ha comprometido ante sus seguidores a "cambiar Lisboa" y "no fallar". "La democracia no tiene dueño", ha aseverado en alusión a su victoria ante el que hasta ahora era el regidor de la ciudad y que llevaba seis años en el cargo.



Los resultados dan, por el momento, victoria para el Partido Social Demócrata con un 33 por ciento de los votos, mientras que el Partido Socialista no lograría alcanzar el 29 por ciento.



"Hoy comienza un nuevo ciclo (...) Estoy convencido de que comienza en Lisboa, pero no termina en Lisboa", ha señalado Moedas, quien ha garantizado que gobernará "para todos" y que logrará "unir al pueblo" de la capital, recoge la edición portuguesa de 'Público'.



El candidato socialdemócrata ha vencido en las elecciones pese a que la última encuesta del Centro de Encuestas de la Universidad Católica Portuguesa (CESOP), garantizaba un 37 por ciento de los votos para Medina y tan solo el 28 por ciento para Moedas.