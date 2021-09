Portaltic.-Instagram niega ser tóxico para las adolescentes y crearles problemas de imagen corporal

MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Instagram ha negado ser una plataforma tóxica para las adolescentes y contribuir a la creación de problemas de imagen corporal, en respuesta a una investigación sobre el tema publicada por The Wall Street Journal (WSJ), y ha afirmado que la mayor parte de chicas jóvenes con problemas considera que Instagram les ayuda en vez de perjudicarles.



Un reportaje publicado por WSJ a mediados de septiembre alertaba sobre la existencia de un informe interno sobre el que Instagram tuvo conocimiento en marzo de 2020 que señalaba el impacto negativo que las comparaciones podían tener en las usuarias adolescentes de la red social.



La investigación de Instagran recogía que "el 32 por ciento de las chicas adolescentes dijo que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram les hizo sentirse peor", según informó WSJ, que llegó a calificar como "tóxica" la plataforma para las adolescentes.



Ahora, Facebook, propietaria de Instagram, ha respondido a esta investigación con un comunicado y ha asegurado que "no es precisa" al afirmar que Instagram es una red social tóxica para las chicas jóvenes. También ha desvelado nuevos datos de la investigación de marzo de 2020 y de otras recientes sobre el tema.



En primer lugar, Facebook ha matizado los datos de WSJ y ha afirmado que solo entre las menores que manifestaron tener problemas de imagen corporal, el 32 por ciento creía que Instagram le hacía empeorar, y no una de cada tres de todas las adolescentes usuarias, como se sugería inicialmente.



Las adolescentes afectadas por 11 problemas de 12 áreas estudiadas, entre las que se incluyen soledad, ansiedad, tristeza y desórdenes alimentarios, afirmaron de hecho que Instagram no solo no les hacía empeorar sino que les hacía encontrarse mejor.



La imagen corporal fue el único de los 12 ámbitos analizados en el que las chicas adolescentes manifestaron sentirse peor después de utilizar Instagram, aunque "la mayoría de las adolescentes con problemas de imagen corporal aseguraron que Instagram les hacía mejorar (22 por ciento) o no tenía impacto (45 por ciento)", según la compañía estadounidense.



Facebook también ha destacado que los datos de la investigación de marzo de 2020 procedían solamente de un estudio de 40 chicas adolescentes, por lo que tenía "limitaciones", y que su finalidad era "informar conversaciones internas sobre las percepciones más negativas de Instagram de los adolescentes".



Asimismo, la compañía ha hecho referencia a otro estudio efectuado por Pew Research en el que la mayor parte de adolescentes afirma que las redes sociales tienen efectos positivos, con un 81 por ciento que asegura que les ayuda a conectar.



Al mismo tiempo, esta investigación recoge que el 43 por ciento de los adolescentes afirma sentir presión por publicar contenido que les haga 'verse bien' frente a los demás.