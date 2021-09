Pochettino no descarta a Messi contra el City

EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 27 sep (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, no descartó que el argentino Lionel Messi esté en el equipo que mañana afrontará en fase de grupos de la Liga de Campeones al Manchester City, al igual que el italiano Marco Verratti.

"Messi está igual que Marco (Verratti), avanza bien, evoluciona, creo que estará en el equipo, pero no sé todavía los que van a comenzar", dijo este lunes el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.

Si finalmente juega mañana, sería el reencuentro entre Messi y Pep Guardiola, actual entrenador del City, con quien coincidió en Barcelona entre 2008 y 2012.

El argentino sufrió una contusión en la pierna izquierda en el partido liguero contra el Lyon el pasado 19 de septiembre y, por precaución, se perdió los dos siguientes duelos, aunque este domingo volvió a ejercitarse.

En cuanto a Verratti, regresó de una gira con su selección de principios de mes con una molestia en la rodilla izquierda y no ha jugado desde entonces.

Pochettino pidió tiempo para que Messi se adapte a su nuevo equipo y pueda ser tan decisivo como lo fue en su etapa en el Barcelona.

"Ante todo es un hombre que necesita adaptarse a un nuevo equipo, a nueva cultura. Dejemos a la gente que trabaje, que se adapte, que empiece a sentirse en su casa. Ha pasado 20 años en Barcelona, donde se sentía en casa", señaló.

Pochettino subrayó que en el PSG "todo es nuevo para él": No hace mucho que ha llegado. Con tiempo, con trabajo, con más relación con sus compañeros, no tengo dudas de que todo irá bien y que juntos encontraremos el éxito".

El entrenador argentino reiteró que el PSG es "un equipo en construcción" y alabó a su rival de mañana, "que tiene al mejor entrenador del mundo".

"Conseguir el sueño de ganar la Liga de Campeones necesita paciencia, trabajo, también inversión, no hay que negarlo. Pero en ese proceso, City está más adelante que nosotros", confesó.

Pochettino señaló que un duelo como el de mañana "es de los futbolistas" y que las propuestas tácticas quedarán por detrás, aunque aseguró que buscarán "sus puntos débiles y potenciar las virtudes propias".

Aunque consideró importante el partido, sostuvo que "no es el primer gran test para el PSG", que "necesita más tiempo", y se mostró satisfecho con la evolución por ahora de su equipo, que ha ganado los ocho primeros de liga y solo empató en su debut en la Liga de Campeones contra el Brujas.