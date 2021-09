Perú.- Un 40% de la población considera que miembros del Gobierno tienen simpatías por Sendero Luminoso, según un sondeo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El 40 por ciento de la población peruana considera que miembros del Gobierno de Pedro Castillo tienen simpatías por Sendero Luminoso y por la organización Movadef, a la que vinculan con el grupo terrorista, según un sondeo publicado este domingo.



La encuesta de Ipsos Perú revela que sólo el 27 por ciento de los encuestados consideran que la Administración de Castillo no tiene simpatía alguna con el grupo, mientras que el 23 afirma que existe una "presencia importante" de Sendero Luminoso y Movadef en el seno del Ejecutivo.



Asimismo, el sondeo manifiesta que el 80 por ciento de los encuestados considera al recientemente fallecido líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, como "un genocida" o "un terrorista", mientras que el diez por ciento dice que fue "un líder político" o "un ideólogo", por otro diez por ciento que "no precisa", según ha recogido el diario peruano 'El Comercio'.



Por otra parte, el 79 por ciento "aprueba" la ley promulgada por Castillo que permite cremar los cuerpos de los condenados por terrorismo muertos en prisión, como es el caso de Guzmán, mientras que el 17 por ciento la desaprueba y el cuatro por ciento "no precisa".



La encuesta fue llevada a cabo a 1.212 personas en 24 departamentos y en la provincia de Callao entre el 23 y el 24 de septiembre, con un margen de error del 2,815 y n margen de confianza del 95 por ciento, según Ipsos Perú.



La politóloga Kathy Zegarra ha apuntado como justificación de estos resultados al nombramiento de Guido Bellido como primer ministro pese a estar investigado por supuestos delitos de terrorismo y de apología del terrorismo y el de Iber Maraví al frente del Ministerio de Trabajo pese a que atestados policiales le vinculan con atentados en la década de los ochenta.



Asimismo, ha señalado que hay "un mal manejo comunicacional" por parte del Ejecutivo y ha argumentado que "al presidente le ha faltado mayor convicción para abordar la muerte de Abimael Guzmán". "Pudo haber ofrecido un mensaje a la nación haciendo una reflexión sobre lo malo del terrorismo, pero no lo hizo", ha señalado.



"Hubo muchos días de indefinición sobre lo que iba a ocurrir con su cuerpo. Esto ha empeorado la imagen que algunos ciudadanos tienen respecto al gobierno", ha resaltado Zegarra en unas declaraciones concedidas a 'El Comercio'.