Perú.- El primer ministro de Perú amenaza con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea

Castillo sale al paso y dice que cualquier renegociación se hará "con respeto" al Estado de derecho



El primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha advertido de que si la empresa explotadora del yacimiento de gas de Camisea no accede a renegociar el reparto de utilidades, el Gobierno podría optar por nacionalizarla.



"Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por al recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", ha aseverado en una publicación en sus redes sociales.



Sin embargo, el presidente del país, Pedro Castillo, ha salido al paso de estas afirmaciones y ha asegurado que cualquier tipo de renegociación de las condiciones se dará en base al Estado de derecho.



"En este Gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales", ha publicado Castillo en sus redes sociales, donde ha añadido que el Estado y el sector privado deben estar juntos "por un Perú mejor".



Esta no es la primera vez que el presidente desmiente rumores sobre expropiaciones y nacionalizaciones ya que esta pasada semana llegó a afirmar ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el nuevo Ejecutivo Perú no es comunista ni ha llegado para "expropiar a nadie".



"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan a Perú", manifestó Castillo.