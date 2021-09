Perú convoca a multinacional de gas para renegociar ingresos

LIMA (AP) — Perú convocó a un consorcio multinacional que extrae gas del yacimiento más grande del país a iniciar una renegociación de las utilidades que paga al Estado el próximo 6 de octubre.

El primer ministro Guido Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, entregaron el lunes un documento en la oficina de la empresa argentina Pluspetrol, socia mayoritaria del consorcio que explota desde 2004 el yacimiento de gas natural de Camisea, ubicado en la Amazonía. En el oficio, Bellido invita a Pluspetrol a participar en una primera sesión de trabajo a principios del mes entrante.

Pluspetrol dijo a The Associated Press que por el momento no iba a realizar comentarios.

El domingo el mandatario izquierdista Pedro Castillo dijo en su cuenta de Twitter que cualquier renegociación se dará con "respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor".

La declaración de Castillo parecía apaciguar el revuelo que generó desde la mañana del domingo otra publicación del primer ministro Bellido, quien temprano anunció la renegociación, pero añadió que en caso las conversaciones fracasen “optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”. Más tarde el mismo Bellido, en una intervención pública ante simpatizantes del partido oficialista, matizó sus palabras y dijo que se concentrarán en un intenso diálogo con la multinacional.

El ministro de Energía y Minas dijo el lunes, en una reunión virtual con congresistas de la comisión de presupuesto, que “están dadas las condiciones” para una renegociación de las utilidades que el consorcio de Camisea otorga al Estado y que el gobierno no violará “ninguna norma”.

La posibilidad de que la explotación del yacimiento se nacionalice si fracasan las negociaciones fue criticada por la oposición en el parlamento, pero incluso esa remota opción parecía difícil porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso unicameral, donde la nacionalización tendría que aprobarse con una ley.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la capacidad de producción del gas de Camisea es de unos 1.600 millones de pies cúbicos diarios. De esos, 600 se exportan, 600 se destinan al consumo local y 400 tienen que ser reinyectados a los campos por falta de demanda.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, dijo en un comunicado que la amenaza de la nacionalización en caso de fracasar las negociaciones “es un pésimo mensaje que ahuyentará las inversiones en circunstancias que el Perú necesita de capitales para revertir la crisis económica”.

Camisea es el yacimiento de gas más importante de Perú y está ubicado en la Amazonía de la región suroriental Cusco. El consorcio integrado por la argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil, la surcoerana SK Innovation, la argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach, está produciendo gas natural y condensado de los Lotes 88 y 56.