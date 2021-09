Nigeria.- Muere una persona y varias resultan heridas en un ataque contra una iglesia evangélica en Nigeria

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un ataque perpetrado el domingo por personas armadas no identificadas contra una iglesia evangélica situada en el estado nigeriano de Kaduna, situado en el norte del país, según han confirmado las autoridades del país africano.



El comisionado para Seguridad Interna e Interior, Samuel Aruwan, ha indicado que los heridos han sido trasladados a un hospital y ha agregado que el gobernador de Kaduna, Nasir el Rufai, condena el ataque y lo considera un intento de "causar división" en el estado.



"Es un acto maligno contra ciudadanos inocentes que ejercían su derecho constitucional y universal a la libertad religiosa", ha dicho Aruwan, quien ha recalcado que Al Rufai ha sostenido que "los criminales buscan azuzar la sensibilidad religiosa".



"Las agencias de seguridad están obteniendo más detalles, sobre los que el gobierno dará noticias al público en su momento", ha resaltado tras el ataque, ejecutado en la localidad de Gabaciwa, tal y como ha recogido el diario nigeriano 'Vanguard'.



Por otra parte, durante la jornada del domingo fueron liberados otros diez alumnos secuestrados en un ataque perpetrado a principios de julio contra una escuela en el estado, con lo que la cifra de liberados asciende a 110, según el presdiente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en Kaduna, John Hayab.



En este sentido, ha recalcado en declaraciones a la agencia estatal nigeriana de noticias, NAN, que diez estudiantes del Instituto Baptista Bethel en Maraban Damishi fueron liberados en la tarde del domingo, mientras que "once siguen con los bandidos". "Gracias a todos los nigerianos por sus rezos y su apoyo. Confío a Dios que el resto sean liberados muy pronto", ha zanjado.



Las autoridades nigerianas anunciaron el viernes la detención de tres personas supuestamente implicadas en el secuestro, que tuvo lugar el 5 de julio y se saldó con el rapto de 121 estudiantes. Las liberaciones han tenido lugar tras el pago de rescates por parte de los padres, si bien las autoridades no se han pronunciado sobre este extremo.



Kaduna es uno de los estados más afectados del país por la acción de grupos criminales y sus secuestros de cientos de estudiantes. Sus comunidades, al igual que las de otros estados más al norte, han sido escenario de constantes ataques de bandidos que han proseguido sin remisión a pesar del despliegue de agentes de Policía y militares.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.