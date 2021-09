Nacho no comprende que el VAR no señalara penalti ante el Villarreal

El defensa del Real Madrid, Nacho Fernández, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este lunes en Madrid. EFE/ Realmadrid.com

Madrid, 27 sep (EFE).- Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, aseguró que sufrió penalti de Raúl Albiol en una acción que pudo ser decisiva para deshacer el empate sin goles de su equipo ante el Villarreal en la séptima jornada de LaLiga Santander, y se mostró extrañado porque no se señalase desde el VAR.

Aunque Nacho defendió el nivel de los colegiados españoles, el defensa madridista no entiende la rapidez con la que se revisó su acción con Raúl Albiol en el área del Villarreal.

"La jugada para mí es un penalti claro, donde Albiol llega tarde cuando yo justamente antes toco el balón. Para mí es penalti y se me hizo extraño que el VAR no tardara ni cinco segundos en ver la jugada", manifestó en rueda de prensa.

"Esto es fútbol, siempre hay polémica, para los del Real Madrid será penalti y para los del Villarreal no lo será. Tenemos buenos árbitros en la Liga española y es difícil arbitrar partidos de alto nivel, pero en esa jugada en concreto era penalti", añadió.