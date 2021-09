Morgan Stanley recorta precio objetivo de Amazon por salarios

(Bloomberg) -- Morgan Stanley redujo su precio objetivo de Amazon.com y escribió que las ganancias del minorista en línea podrían verse bajo presión como resultado del aumento de la plantilla y los mayores salarios.

La empresa redujo su objetivo de US$4.300 a US$4.100, colocándolo por debajo del objetivo promedio de los analistas de US$4.157. La nueva proyección todavía apunta a un aumento de casi 20% desde el último cierre de Amazon. Morgan Stanley, al igual que cualquier otra firma rastreada por Bloomberg, recomienda comprar las acciones, aunque escribió que las acciones pueden estar dentro de un rango hasta que el crecimiento de los ingresos pueda volver a acelerarse en la primera mitad del próximo año.

Las acciones de Amazon cayeron hasta un 2,5% el lunes, liderando una baja en las acciones tecnológicas de alta capitalización y de internet. Con la caída del día, Amazon registra una baja de alrededor de un 10% frente a un pico de julio, aunque permanece más de un 5% por encima de un mínimo de agosto.

A principios de este mes, Amazon dijo que estaba buscando contratar 125.000 trabajadores de almacén y envío, un movimiento que sigue a una promesa anterior de contratar a más de 40.000 personas en funciones corporativas y tecnológicas. También dijo que los salarios iniciales para trabajos de logística abiertos promediarían US$18 por hora, por encima de la base de US$15 por hora que estableció en 2018.

La fuerza laboral logística de Amazon y el aumento de los salarios “revelan más presiones futuras sobre la ganancia”, escribió el analista Brian Nowak, quien recortó sus estimaciones de EBIT para 2021 y 2022 dado el impacto de estos problemas. Sin embargo, escribió que, si bien el costo de la mano de obra está aumentando, la creciente fuerza laboral logística de la compañía “está preparada para permitir más ganancias de participación en el comercio electrónico, velocidades de envío más rápidas” y nuevas oportunidades comerciales.

