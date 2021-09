"Molin Rouge" elegido mejor musical de la temporada 2019-2020

Otro de los grandes premios de la noche, el de mejor actriz protagonista, fue para Adrienne Warren por su papel en el musical "Tina Turner: The Musical". Foto de archivo. EPA/VICKIE FLORES

Nueva York, 26 sep (EFE).- El musical "Moulin Rouge!: The Musical" ha sido elegido por el jurado de los Premios Tony, considerados los Oscar del teatro, como el mejor musical de la temporada 2019-2020 en una maratoniana ceremonia de cuatro horas, en la que Broadway ha querido marcar el regreso a los escenarios tras el cierre forzado de año y medio por la pandemia.

Pero además, con una decena de galardones, Moulin Rouge ha sido el gran triunfador de la noche muy por delante de "Jagged Little Pill", inspirado en el exitoso álbum del mismo nombre de Alanis Morissette, y que también partía como gran favorito con 15 nominaciones, una más que Moulin Rouge.

"Moulin Rouge" se llevó ademas el premio a mejor dirección, que recibió Alex Timbers, y el de mejor actor principal por la actuación de Aaron Tveit, que partía como favorito incontestable ya que era el único nominado.

Al recibir el premio, más allá de bromear agradeciendo su Tony a los nominadores, ofreció un discurso emotivo que interrumpió en varias ocasiones para evitar las lágrimas.

"Sigamos esforzándonos por contar las historias que representan a muchos, no a pocos, porque lo que hacemos cambia la vida de las personas, cambia la mente de las personas, cambia el corazón de las personas", dijo.

El musical también logró ser reconocido por el mejor actor masculino de reparto, Danny Burstein, y se llevó los Tony a mejor diseño escénico, mejor vestuario y mejor iluminación, además de mejor diseño de sonido, mejor coreografía y mejor orquestación.

"Jagged Little Pill" inspirado en el exitoso álbum del mismo nombre de Alanis Morissette, se alzó con dos distinciones: al mejor guión de un musical, que recogió Diablo Cody, y a la mejor actriz de reparto, Lauren Patten.

Otro de los grandes premios de la noche, el de mejor actriz protagonista, fue para Adrienne Warren por su papel en el musical "Tina Turner: The Musical" y que al igual que Tveit, ofreció un mensaje muy emotivo cuando subió a escenario a recoger el premio y en otro momento del festival rompió una lanza en favor de la igualdad y contra el racismo.