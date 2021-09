Marruecos reitera en la ONU que Argel "creó y perpetúa" el conflicto del Sáhara

El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, en una fotografía de archivo. EFE/Mohamed Siali

Naciones Unidas, 27 sep (EFE).- Marruecos acusó hoy a Argel desde la tribuna de las Naciones Unidas de "haber creado y perpetuado" el conflicto del Sáhara Occidental, aunque al mismo tiempo dijo que Argel "rehúye sus responsabilidades" en la cuestión.

En un discurso grabado, leído desde Rabat, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, volvió a tildar el conflicto del Sáhara de "una invención", y reiteró que la iniciativa de autonomía presentada por su país en 2007 es "la única opción para una solución política definitiva", en referencia al referéndum de autodeterminación totalmente descartado por Marruecos.

La responsabilidad de Argelia —prosiguió— es la de proteger a "un grupo armado separatista", en alusión al Frente Polisario, que no citó, un movimiento al que acusó de no permitir la entrada en los campamentos de refugiados de Tinduf de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) como observadores imparciales de la supuesta "situación trágica" en que ahí viven los refugiados saharauis.

Burita dijo que la prueba del "apego de los saharauis a la integridad territorial de Marruecos" es el reciente desarrollo de las elecciones legislativas marroquíes, que en el territorio del Sáhara han alcanzado una cifra de participación récord (63%), "en un ambiente democrático".

Pese a la habitual retórica sobre el tema del Sáhara, Burita no hizo alusión a la reciente escalada de tensión entre su país y Argelia y la ruptura diplomática entre ambos países a fines de agosto, agravada la pasada semana, cuando Argel cerró su espacio aéreo a todos los aviones marroquíes.

El conflicto del Sáhara lleva una década en punto muerto por la intransigencia de las partes a negociar otra cosa que no sea la autonomía (Marruecos) o el referéndum de autodeterminación (Polisario), y en este momento ni siquiera existe el cargo de Enviado Personal para el Sáhara dependiente del Secretario General.

Al parecer, el diplomático sueco-italiano Staffan de Mistura habría recibido el consenso de las dos partes, pero su nombramiento no termina de materializarse.