Malí.- El Gobierno de Malí plantea posponer las elecciones previstas para febrero de 2022

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de transición de Malí ha apuntado la posibilidad de posponer las elecciones presidenciales y legislativas, que en un principio están previstas para febrero de 2022.



Así, el primer ministro del país, Choguel Maiga, ha explicado en una entrevista para la cadena Radio Francia Internacional (RFI) que "las realidades sobre el terreno determinarán todo lo demás", por lo que es posible que los comicios se retrasen en base a que "lo más importante es aprender las lecciones del pasado" y evitar conflictos.



"Vamos a hacerlo al revés esta vez. Identificaremos las acciones y las operaciones prácticas a realizar hasta las elecciones", ha defendido Maiga, quien ha advertido de que es probable que la celebración de las elecciones se atrase. "Se trata del futuro de Malí", ha argumentado.



Ante la posibilidad de que la comunidad internacional rechace esta decisión, el primer ministro ha aseverado que "si Malí no se estabiliza" no será algo positivo para el conjunto de los países ni tampoco para la nación africana.



Sin embargo, Maiga ha asegurado que ha defendido ante la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) que esta medida está enfocada hacia minimizar los riesgos que pueda conllevar al participación en unas elecciones, recoge la emisora maliense Studio Tamani.



Finalmente, en dicha entrevista, el primer ministro de transición ha desvelado que el objetivo del cronograma de transición aprobado hace ya 18 meses no era tanto la celebración de elecciones en febrero sino llevar a cabo unos comicios "que no vayan a ser impugnados".