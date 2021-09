Los socialdemócratas ganan en Berlín, que apoya expropiar a grandes inmobiliarias

La candidata socialdemócrata de Berlin, Franziska Giffey, en una rueda de prensa este lunes para valorar su victoria en las elecciones. EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Berlín, 27 sep (EFE).- Los socialdemócratas ganaron el domingo con un 21,4 %, seguidos de los Verdes (18,9 %) en los comicios a la cámara de diputados de Berlín, donde venció además en una consulta específica con un 56,4 % la opción de expropiar a grandes inmobiliarias.

En tercer lugar se situó en la ciudad-estado la Unión Cristianodemócrata (CDU), con el 18,1 %, y en cuarta posición, La Izquierda poscomunista, con el 14 %, mientras la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 8,0 % de apoyos, y los liberales del FDP, el 7,1 %.

El Partido Socialdemócrata (SPD), con la exministra Franziska Giffey al frente, logró así un resultado prácticamente igual al de los anteriores comicios regionales de 2016, mientras los verdes fueron la fuerza que más avanzó, con un 3,7 % más, y lograron su mejor resultado en la capital.

El partido que más apoyos perdió fue la AfD, un 6,1 %.

La participación fue del 75,7 %.

SOCIALDEMÓCRATAS QUIEREN TANTEAR A VERDES Y CONSERVADORES

Los resultados harían posible una reedición de la coalición de izquierdas entre socialdemócratas, verdes y La Izquierda, aunque en declaraciones a la cadena pública regional rbb, Giffey señaló que quiere hablar tanto con los ecologistas como con la CDU sobre una posible alianza.

"Queremos tener el máximo de programa de la SPD en las negociaciones para una coalición. En las conversaciones previas se trata de ver cómo se puede lograr esto. Y hablaremos de ello abiertamente con todos", dijo.

Señaló, además, que "hay una gran parte de la población que ha dado su voto al SPD, pero también a los verdes".

"Pero también hay que decir, que la CDU está casi al mismo nivel que los verdes", agregó.

Ahora hay que manejar este resultado, "discutir cuál es la mejor vía para Berlín" y estudiar "con qué partido se puede lograr eso", indicó.

Mientras, tanto los verdes como la CDU expresaron su interés en participar en una coalición con los sociademócratas.

"Está claro que los berlineses quieren a los verdes en el gobierno. Eso es evidente (...) Me gustaría continuar con la coalición roji-roji-verde y me alegraría que la señora Giffey también lo viera así", dijo la candidata ecologista, Bettina Jarasch, a rbb.

El cristianodemócrata Kai Wenger aseguró, por su parte, que existe una alternativa a esta coalición de izquierdas y señaló que los socialdemócratas deben plantearse si quieren implementar lo que han exigido durante la campaña, algo que no pudieron hacer en los últimos cinco años con la alianza de izquierdas.

MAYORÍA VOTA A FAVOR DE EXPROPIAR A LAS GRANDES INMOBILIARIAS

En tanto, la mayoría de los casi 2,5 millones de berlineses con derecho a voto a la cámara regional se pronunciaron asimismo a favor de expropiar a las grandes inmobiliarias en la consulta convocada por la iniciativa "Expropiar Deutsche Wohnen & Co", a falta de conocerse los datos de un distrito.

Así, el 56,4 % de los votantes se pronunció a favor -frente a un 39,0 % en contra- de que el Senado (Ejecutivo) redacte un proyecto de ley para "socializar más de 240.000 inmuebles" pertenecientes a "grandes empresas inmobiliarias con ánimo de lucro" que posean más de 3.000 viviendas, que pasarían a ser de propiedad pública.

Al mismo tiempo se alcanzó el mínimo necesario de votos a favor, establecido en una cuarta parte de los berlineses con derecho a voto, aunque el resultado de este referéndum no tiene carácter vinculante al no haberse consultado sobre un proyecto de ley concreto.