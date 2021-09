LISTA DEPORTES

Lunes 27 de septiembre de 2021

FÚTBOL

CAMPEONES-PANORAMA

PARÍS — Para Pep Guardiola, lo inconcebible podría ser una realidad el martes: ver a Lionel Messi con la camiseta de un equipo que no es el Barcelona. Recuperado de una lesión en la rodilla, Messi debe reaparecer el martes cuando el Paris Saint-Germain reciba al Manchester City en la revancha de la semifinal de la Liga de Campeones el año pasado. 800 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SUDAMERICA-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA — La copas Libertadores y Sudamericana completan esta semana sus semifinales y todo apunta a un monopolio de clubes de Brasil en las finales que se disputarán en noviembre. 400 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

UEFA-SUPERLIGA

LONDRES — La UEFA abandona su caso contra los clubes rebeldes que buscaban formar una Superliga — el Barcelona, la Juventus y el Real Madrid — debido a un recurso legal interpuesto para anular medidas disciplinarias en relación con el proyecto. Por Rob Harris. 300 palabras. ENVIADO.

MUNDIAL ARGENTINA-PLANTEL

BUENOS AIRES — Los regresos del arquero Esteban Andrada y del delantero Lucas Alario destacan en la lista de 30 convocados de Argentina para jugar en octubre la triple jornada de eliminatorias a la Copa Mundial 2022. Paulo Dybala y Exquiel Palacios, ambos lesionados, figuran en la nómina. La Albiceleste, escolta del líder Brasil, visitará a Paraguay y luego será local ante Uruguay y Perú. 400 palabras. ENVIADO.

—INGLATERRA-LIGA: Con gol postrero, Brighton rescata empate ante el Palace. ENVIADO.

—ESPAÑA-LIGA: Gol agónico da al Celta victoria ante Granada. ENVIADO.

— ITALIA-LIGA: Recién ascendido Venezia empata 1-1 con Torino. ENVIADO.

BALONCESTO

NBA-PRETEMPORADA

SIN PROCEDENCIA — La pretemporada de la NBA llega con los días de medios previos al campamento de entrenamiento, y la pandemia de coronavirus ha sido el tema a discutir. Esta será la tercera campaña que se ve afectada, al menos en parte, por la pandemia y seguramente no será la última. Algunos equipos dieron a conocer que sus plantillas están 100% vacunadas antes del arranque de la temporada. Por Tim Reynolds. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

NFL

EAGLES-COWBOYS

ARLINGTON, Texas — Dak Prescott disputa su primer partido en casa desde la grave lesión del tobillo sufrida por el quarterback de los Cowboys. Dallas recibe a los Eagles de Filadelfia, sus rivales del Este de la Conferencia Nacional. Por Schuyler Dixon. 200 palabras. Editores: partido comienza a las 0015 GMT (8:15 de la noche, tiempo del Este en EEUU)

SEMANA 3-INCONSISTENCIA

SIN PROCEDENCIA — Tom Brady lideró a los Buccaneers de Tampa Bay en acarreos. Los Chiefs de Kansas City perdieron el balón en sus tres primeras posesiones. Ambos campeones de conferencia de la NFL perdieron este fin de semana. Cumplidas tres semanas de la temporada, la inconsistencia ha sido la norma, incluso en varios de los equipos de primera línea en la liga. Por Rob Maadi. 750 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

OHTANI-ACTO FINAL

ANAHEIM, California — Shohei Ohtani completa una temporada sensacional y sin precedentes en el béisbol moderno esta semana. El as de pitcheo y temido toletero es el gran favorito para llevarse el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americaa. Pero su fenomenal año no continuará en la postemporada al ser parte de unos Angelinos de Los Ángeles que aún no ha sido capaces de cuajar un saldo favorable de victorias y derrotas en sus cuatro campañas en las mayores. Por Greg Beacham. 700 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MLB-ULTIMA SEMANA

SIN PROCEDENCIA — Los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia entran a la última semana de la temporada regular inmersos en una clásica pulseada por el título de la División Este de la Liga Nacional y a sabiendas que el comodín resultara insuficiente para que el que acabe segundo. Iniciarán una crucial serie de tres juegos a partir del martes en la casa de los Bravos. Atlanta lidera la división con una diferencia de dos juegos y medio, por lo que los Filis necesitarán llevarse al menos dos de tres en Georgia esta semana para mantener un hilo de posibilidad de quedar primeros. Por Noah Trister. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Partidos hoy en las Grandes Ligas (tiempo del Este en EEUU)

Kansas City en Cleveland (ENVIADO)

Pittsburgh en Cincinnati (ENVIADO)

Chicago Medias Blancas en Detroit (ENVIADO)

Washington at Colorado, 8:40 p.m.

Oakland at Seattle, 10:10 p.m.

__

