La china Evergrande dice que la construcción de un estadio avanza según lo previsto

GUANGZHOU, China, 27 sep (Reuters) - Las obras del proyecto de China Evergrande Group en la ciudad meridional de Guangzhou para construir uno de los mayores estadios de fútbol del mundo avanzan "con normalidad", según dijo la empresa a Reuters el lunes, a pesar de los problemas de liquidez del gigante inmobiliario.

Evergrande tiene una deuda de 305.000 millones de dólares y se ha quedado sin liquidez, lo que ha agitado los mercados mundiales. La semana pasada incumplió el plazo de pago de un bono en dólares.

La construcción del estadio de fútbol del Guangzhou FC, que iba a costar unos 12.000 millones de yuanes (1.860 millones de dólares), comenzó en abril del año pasado y debía terminar en 2022

"Los trabajos de construcción del estadio de fútbol siguen avanzando con normalidad y de forma ordenada", dijo China Evergrande en respuesta a una consulta de Reuters

El estadio tendría una capacidad de más de 100.000 espectadores, lo que lo convertiría en el mayor recinto futbolístico del mundo por aforo.

"Los ojos del mundo están puestos en el estadio", dijo el domingo el propietario de una pequeña tienda cercana apellidado Zhao.

"¿Cómo no se va a construir el mayor estadio de fútbol del mundo? No se convertirá en una obra echada a perder. El Gobierno no dejará que esto ocurra".

(1 dólar = 6,4662 yuanes chinos renminbi)

