La 'Champions' regresa al Bernabéu con duelo inédito

El centrocampista francés del Real Madrid Eduardo Camavinga (i) recibe instrucciones del técnico italiano Carlo Ancelotti, en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 27 sep (EFE).- El Real Madrid recibe al Sheriff Tiraspol en un duelo inédito en Liga de Campeones, la primera ocasión que se enfrenta a un equipo moldavo, con la obligación de responder al favoritismo con un triunfo que asiente su liderato de grupo, en el regreso de la 'Champions' al Bernabéu 579 días, ante la 'cenicienta' que ya sorprendió en su estreno oficial derrotando al Shakhtar.

El 26 de febrero de 2020 el Santiago Bernabéu acogía su último partido de 'Champions'. De mal recuerdo para el madridismo por la derrota en la ida de los octavos de final, ante el Manchester City (1-2), que sería la antesala de su eliminación.

Las obras del estadio provocaron que el Real Madrid disputase la pasada edición en el Alfredo di Stéfano, sin sentir la magia de las noches europeas que regresan un año, siete meses y un día después al Santiago Bernabéu con la vuelta de la afición.

Debe responder el equipo de Carlo Ancelotti al favoritismo que recae en un duelo desigual, por historia y presupuesto, y a su vez despejar las dudas que puedan surgir del primer tropiezo en el Bernabéu. El empate sin goles ante el Villarreal, la impotencia sentida en el terreno de juego ante un planteamiento táctico que no descifró, dejaron por primera vez a cero a un equipo que promediaba 3,5 tantos por partido.

Las pruebas de Ancelotti no dieron el resultado esperado y no repetirá con Fede Valverde como lateral derecho. Sin Dani Carvajal, lesionado, puede devolver a esa demarcación a Nacho Fernández o dar entrada a Lucas Vázquez por el perfil de un partido en el que tendrá el dominio del balón.

En ataque se esperan retoques, con la pareja intocable formada por Vinicius y Karim Benzema que disputará su partido 50 en la competición. Hasta el momento 35 goles, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (54) y Raúl (46) como referentes madridistas goleadores en la competición que conquistó en trece ocasiones. Se espera el regreso al once de Eden Hazard tras dos suplencias consecutivas, con el belga necesitado de protagonizar al fin un partido de grandeza que le haga recuperar galones perdidos.

El equipo moldavo será el rival 108 del Real Madrid en la Copa de Europa. Líder en LaLiga Santander, tras desaprovechar la oportunidad de abrir hueco con sus perseguidores, y con el objetivo de quedarse líder en solitario también en 'Champions', tras iniciar con la conquista del Giuseppe Meazza derrotando a su gran rival del grupo, el Inter (0-1), Ancelotti no podrá contar con Carvajal, Marcelo, Ferland Mendy, Dani Ceballos ni Gareth Bale. Está pendiente de Toni Kroos una vez superada la pubalgia que le ha impedido jugar esta temporada.

El Sheriff Tiráspol llega al Santiago Bernabeu con la piel de cordero, pero con la moral por las nubes después de comenzar su primera andadura en la "Champions" con victoria (2-0) ante el Shakhtar, que derrotó al club blanco dos veces la pasada temporada en la fase de grupos.

La convincente victoria ante los "mineros" demostró que la clasificación del equipo moldavo para la máxima competición continental no fue una casualidad. Desde entonces, ha disputado tres partidos de liga con dos victorias y un empate, resultados que le han permitido encaramarse al tercer lugar en la liga moldava, a ocho puntos del líder, el Milsami, aunque con tres partidos menos.

Llega tras darse un festín en casa del Dinamo-Avto, al que goleó (0-7) con el colombiano Frank Castañeda y el griego Dmitris Kolovos como protagonistas del encuentro al marcar dos goles cada uno. En sus últimos tres partidos de liga, el técnico ucraniano Yuri Vernidub aprovechó para hacer rotaciones. De hecho, el portero titular, Athanasiadis, sólo jugó de titular en uno de esos encuentros.

El central colombiano Danilo Arboleda, pareja del peruano Gustavo Dulanto, únicamente salió de inicio en una ocasión y lo mismo se puede decir del lateral izquierdo, el brasileño Cristiano, autor de los dos pases de gol ante el Shakhtar. Hay muchas opciones de que Vernidub repita el mismo once que alineó ante el Shakhtar. El colombiano Castañeda, el teórico 10 del equipo, será el encargado de dar el último pase, mientras sus espaldas serán cubiertas por el correcaminos Addo, un ghanés de apenas 21 años, y el cerebral Thill.

La única duda estaría en quién será el jugador más adelantado. Parte con ventaja el uzbeko Yakhshibóev, aunque el marfileño Dago también ha salido de inicio los últimos partidos. El que no ha jugado es el autor del segundo gol ante los ucranianos, Yansané.

- Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Fede Valverde, Modric; Hazard, Vinicius, Benzema.

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo, Adema Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibóev.

Árbitro: Lawrence Visser (Bélgica)

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT).