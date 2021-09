Japón dice que Corea del Norte habría lanzado un misil balístico

(Bloomberg) -- El Gobierno de Japón dijo que un proyectil lanzado por Corea del Norte el martes podría haber sido un misil balístico, una medida que va en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el régimen de Kim Jong Un.

Kyodo News informó la conclusión inicial del Ministerio de Defensa japonés, luego de informes anteriores, que citan al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, de que Corea del Norte disparó un proyectil en aguas frente a su costa este.

El lanzamiento se produjo después de una prueba de dos misiles balísticos de corto alcance desde un tren realizada a principios de este mes. Esa fue la primera prueba de misiles de este tipo de Corea del Norte desde marzo, y fue después de lo que Pionyang dijo que había sido una prueba de nuevos misiles de crucero de largo alcance días antes.

Corea del Norte, a pesar de la prohibición de las Naciones Unidas de realizar pruebas de misiles balísticos, ha estado fortaleciendo sus capacidades para atacar el territorio continental de EE.UU. con ojivas nucleares y lanzar ataques tácticos contra Corea del Sur y Japón, que albergan a decenas de miles de tropas estadounidenses.

Los informes del lanzamiento se produjeron al mismo tiempo que el enviado de Corea del Norte a las Naciones Unidas, Kim Song, se preparaba para hablar ante la Asamblea General anual de la ONU en Nueva York. El funcionario usó su tiempo en el podio para criticar la política de EE.UU. hacia Pionyang.

Nota Original:Japan Says North Korea May Have Launched Ballistic Missile

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.