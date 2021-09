Italia.- Richard Gere accede a testificar en el juicio contra Salvini por impedir el desembarco del 'Open Arms'

09-08-2019 Richard Gere lleva alimentos al barco de Proactiva Open Arms POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA SOCIEDAD PROACTIVA OPEN ARMS



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El actor estadounidense Richard Gere ha accedido a declarar en el juicio contra el antiguo ministro de Interior Matteo Salvini por bloquear el desembarco de 147 rescatados por el 'Open Arms' en agosto de 2019.



Gere, quien estaba de vacaciones con su familia en la Toscana, viajó hasta Sicilia y se sumó a la tripulación del barco para presionar para que se les proporcionara alimento a los migrantes rescatados, que finalmente pudieron desembarcar en Lampedusa después de 19 días de bloqueo.



El equipo jurídico de 'Open Arms' entregó la semana pasada una lista de testigos dispuestos a testificar contra Salvini en la que estaría el propio Gere. Open Arms ha confirmado al diario británico 'The Guardian' que Gere quiere declarar si el juez lo permite, lo que podría conocerse el 23 de octubre.



"Si quieren convertir el juicio en un espectáculo y quieren ver a Richard Gere, que vayan al cine, no a un tribunal", ha declarado Salvini tras conocerse la noticia. "Le conozco como actor, pero no entiendo qué tipo de lección quiere darme", ha añadido, al tiempo que ha declarado su intención de pedirle un autógrafo cuando le vea.



La Fiscalía ha solicitado ya la declaración del primer ministro italiano, Giuseppe Conte; del actual ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, y de la de Interior, Luciana Lamorgese.



Los fiscales han acusado a Salvini de un delito de abuso de poder y de privación de libertad al impedir que el barco de rescate español 'Open Arms' atracase en el puerto de Palermo en agosto de 2019. A bordo del buque viajaban 150 migrantes, entre ellos algunos menores de edad, que habían sido rescatados en el Mediterráneo.



Salvini, líder de la formación de ultraderecha Liga, ha negado las acusaciones y ha asegurado que siempre actuó en interés del país. En caso de ser hallado culpable de los delitos de abuso de poder y privación de libertad, podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 15 años.