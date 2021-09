Instagram pausará trabajo en sitio para niños tras controversia

(Bloomberg) -- Facebook Inc. dijo que suspenderá su trabajo para lanzar Instagram Kids después de que la empresa de redes sociales enfrentara críticas por su negativo efecto en los niños, especialmente en las adolescentes.

Facebook indicó que no abandonará la idea de crear una experiencia dedicada especialmente para niños menores de 13 años, pero que se tomará un tiempo para discutir con expertos, padres y legisladores para “demostrar el valor y la necesidad de este producto”.

“Los críticos de ‘Instagram Kids’ verán esto como una aceptación de que el proyecto es una mala idea”, escribió el lunes Adam Mosseri, director de Instagram, en una publicación de blog. “Ese no es el caso. La realidad es que los niños ya están en línea y creemos que desarrollar experiencias apropiadas para su edad diseñadas específicamente para ellos es mucho mejor para los padres que lo que ocurre hoy”.

Un reciente informe publicado en The Wall Street Journal reveló que Facebook había restado importancia de forma sostenida a su propia investigación que mostraba que la aplicación para compartir fotos puede dañar el bienestar mental de sus usuarios más jóvenes. Casi un tercio de las adolescentes dijo a Facebook que se sentían peor con sus cuerpos después de navegar por el sitio, según documentos revisados por el periódico.

Facebook había estado trabajando en la creación de un sitio específicamente para preadolescentes que requeriría el permiso de los padres para unirse, no contendría anuncios y promocionaría contenido y funciones apropiados para la edad. Facebook argumentó que, de todos modos, los niños mienten sobre su edad para ingresar a Instagram, por lo que un producto orientado a los jóvenes, con controles parentales, sería una alternativa más segura y proporcionaría un puente legítimo para saber cuándo serían elegibles para unirse al sitio habitual. Facebook también lanzó Messenger Kids en 2017, una versión de la aplicación de mensajería de la firma que permite a los padres controlar el uso de sus hijos.

Pero incluso antes del informe del periódico, la compañía había enfrentado críticas sobre que intentaba atraer a los niños a una edad cada vez más temprana a pesar de las preocupaciones sobre la privacidad y los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental. Las revelaciones en el periódico indicaban que Facebook sabía lo dañino que podría ser Instagram para los adolescentes, muchos de los cuales culpan a Instagram por el aumento de los sentimientos de ansiedad y depresión, y sin embargo, había restado importancia a esas preocupaciones en público.

Durante el fin de semana, Facebook expresó su rechazo a los informes de The Wall Street Journal, y sostuvo que, si bien aquellos que luchaban con problemas relacionados con su imagen corporal sentían que Instagram los empeoraba, muchos usuarios que experimentaban soledad, ansiedad, tristeza y problemas de alimentación dijeron que la aplicación les ayudaba en sus momentos difíciles.

En la publicación de blog del lunes, Mosseri dijo que Facebook no está de acuerdo con la forma en que el periódico informó sobre su investigación y destacó las medidas que ha tomado en los últimos días para abordar problemas como la imagen corporal negativa.

