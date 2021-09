Infosalus.- Darias avisa ante los macrobotellones del fin de semana: "Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no pueden"

27-09-2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su visita a Guadalajara SALUD EUROPA PRESS / RAFA MARTÍN



GUADALAJARA, 27 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha referido a la proliferación de macrobotellones durante los últimos fines de semana a lo largo de todo el país, avisando al sector de los más jóvenes de que la vacuna no basta para garantizar estar a salvo de posibles contagios. "Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no pueden".



A preguntas de los medios desde Guadalajara, ha lamentado unas imágenes que "desde el punto de vista sanitario" no son las más "adecuadas".



"Tenemos unos niveles bajos como consecuencia de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas y la vacunación, pero en algunos colectivos no hay percepción de riesgo", ha criticado Darias.