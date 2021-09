Griezmann, Joao y Lemar apuntan a suplentes; Koke y Correa, a titulares

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann durante el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Majadahonda (Madrid), 27 sep (EFE).- Ni Antoine Griezmann ni Thomas Lemar ni Joao Félix, según la última prueba del entrenador Diego Simeone, estarán en el once del Atlético de Madrid en el partido de la Liga de Campeones contra el Milan en San Siro, al que regresarán Koke Resurrección y Ángel Correa, al lado de Luis Suárez.

Son las dos novedades principales de la alineación que idea el técnico para el transcendental choque de este martes, no definitivo, pero sí diferencial para las posibilidades del conjunto rojiblanco en la actual edición de la máxima competición europea, después del 0-0 concedido en el primer duelo en casa del torneo ante el Oporto.

Como entonces, Griezmann partirá de suplente. Eso indican los ensayos de este lunes de Simeone. De los cinco encuentros hasta ahora desde su llegada, el internacional francés ha jugado cuatro de inicio y uno desde el banquillo. En otro época, en su lustro anterior, sería impensable su salida del once en un duelo como éste.

También aguardarán su ocasión en el banquillo tanto Thomas Lemar, ya recuperado de una lesión muscular que lo ha apartado de los últimos tres encuentros de forma consecutiva, como previsiblemente Joao Félix, tras cumplir dos partidos de suspensión en LaLiga Santander. Los dos volverán a la convocatoria de Simeone, que sufre una única baja: Stefan Savic, por sanción en la 'Champions'.

En cuanto al once, Simeone recupera a Koke, al capitán del equipo y al hombre más indiscutible en su esquema. Ya fue convocado el pasado sábado para el partido contra el Alavés, aunque no disputó ningún minuto, y ahora retomará su posición como titular en Milán, al lado de Geoffrey Kondogbia, probablemente dentro de un 4-4-2.

Las bandas serán para Marcos Llorente y Yannick Carrasco, con el citado Ángel Correa, la única luz visible en ataque en la derrota del pasado sábado ante el Alavés, de vuelta a la alineación en la delantera junto a Luis Suárez. Ambos son los mejores goleadores del curso del conjunto rojiblanco. Han marcado tres tantos cada uno.

No hay duda en el lateral derecho, de nuevo con Kieran Trippier, ni lo parece en el izquierdo, con la irrupción otra vez de Renan Lodi. Ni tampoco en el perfil zurdo del centro de la defensa, con Mario Hermoso. La incógnita está en el otro puesto, entre José María Giménez -no jugó en Vitoria, aunque el club no ha informado de ninguna molestia o lesión- y Felipe Monteiro. Uno de los dos será titular por delante de Jan Oblak, el indiscutible en la portería.