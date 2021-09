Fútbol/Champions.- Previa del Real Madrid - Sheriff Tiraspol

El Real Madrid busca afinar puntería ante el Sheriff



El conjunto madridista se enfrenta en el Santiago Bernabéu al sorprendente líder de su grupo



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid y la Liga de Campeones regresan este martes al Santiago Bernabéu (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones 1) con el objetivo de asentarse en solitario en lo más alto del Grupo D con una victoria en la segunda jornada ante el sorprendente líder Sheriff Tiraspol, que visita por primera vez el coliseo blanco y que ya derrotó hace unas semanas al Shakhtar Donetsk.



580 días después, el himno de la 'Champions' volverá a sonar en Chamartín, donde el sábado los de Carlo Ancelotti no fueron capaces de doblegar a un Villarreal (0-0) que interrumpió su racha de cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones y que les dejó secos por primera vez este curso.



Sus 21 goles, casi el doble que el siguiente equipo más anotador -el Rayo (13)-, les mantienen líderes de LaLiga Santander, y ahora esperan trasladar esa puntería a Europa. En su único duelo hasta el momento en su torneo fetiche, al conjunto madridista le bastó un tanto de Rodrygo Goes en el minuto 89 para acabar con la resistencia del Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (0-1).



Con el francés Karim Benzema, a la cabeza del Pichichi (8), y Vinícius aliados con el gol, el equipo no quiere sorpresas en un duelo inédito ante el rival, a priori, más débil del grupo pero que consiguió auparse a la cabeza después de superar en su estreno en la máxima competición continental al Shakhtar Donetsk.



Para ello, el técnico italiano, que no podrá contar con los lesionados Dani Carvajal, Gareth Bale, Dani Ceballos, Ferland Mendy y Marcelo, recupera a una pieza fundamental como el alemán Toni Kroos, que ha superado su pubalgia y que podría esperar su oportunidad en el banquillo.



Respecto al once ante el cuadro castellonense, Ancelotti podría retocar su defensa, con Lucas Vázquez en el lateral derecho tras el experimento que no pareció funcionar demasiado bien con Valverde, y el canterano Miguel Gutiérrez podría estar en el izquierdo, con Nacho jugando de nuevo de central dando descanso a Alaba o Militao. El técnico italiano aseguró el pasado viernes que Lunin iba a tener pronto su oportunidad y el ucraniano podría relevar al fiable Courtois.



En el centro del campo, Camavinga podría entrar de refresco en el centro del campo, quizá por un Valverde que aún no ha tenido respiro, y el partido podría ser una oportunidad también para Isco Alarcón. Arriba, Hazard aspira a recuperar la titularidad junto a Vinícius y Benzema.



EL SHERIFF, LA 'SELECCIÓN' DE TRANSNISTRIA



El coliseo blanco recibirá por primera vez al modesto club moldavo, que cuenta con solo 24 años de historia y al que en el año de su debut en la máxima competición continental, tras eliminar al Dínamo de Zagreb y al Estrella Roja en la fase previa, le ha tocado en suerte enfrentarse al rey de Europa.



Ganador de 19 de las 21 ligas que ha disputado, el conjunto dirigido por Yuriy Vernydub representará oficialmente a Moldavia y sentimentalmente a Transnistria, un territorio no reconocido y que se autoproclamó república independiente en 1990 con el objetivo de seguir bajo la órbita de la Unión Soviética.



La hoz y el martillo figuran todavía en su bandera y su escudo, y el equipo de Tiraspol, capital de Transnistria, continúa haciendo gala de su herencia comunista y ejerciendo como 'selección nacional'. Ahora, se presentan en Madrid tras golear en su liga al Dinamo-Auto (0-7) y, sobre todo, tras dar la campanada en su estreno europeo ante el Shakhtar (2-0) con goles de los malienses Adama Traoré y Momo Yansané.



El sancionado Evgheni Plesco y el lesionado Alexandr Belousov se perderán la trascendental cita en el Bernabéu, donde el delantero uzbeko Jasurbek Yakhshiboev será el encargado de llevar el peligro a la meta de Thibaut Courtois.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Camavinga, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema y Vinícius.



SHERIFF TIRASPOL: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo, Traoré, Kolovos, Castañeda; y Yakshiboev.



--ÁRBITRO: Lawrence Visser (BEL).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.