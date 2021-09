Fútbol/Champions.- Pioli: "Esperamos estar a la altura ante el Atlético"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del AC Milan, Stefano Pioli, ha asegurado que deben poner "la máxima atención" en el duelo de Liga de Campeones de este martes ante el Atlético de Madrid, ante el que deben "estar a su altura" y jugar "de forma sencilla y sin cometer errores", y ha afirmado que la juventud del equipo puede ser "un extra", ya que a donde no llegue "la experiencia" sí lo harán "la energía y las ganas".



""Hasta el sábado estaban invictos y están en lo más alto de LaLiga. Es un equipo fuerte y sólido, con un entrenador y jugadores expertos y siempre dispuestos a no cometer el más mínimo error. Tendremos que hacer un partido de altísimo nivel desde el punto de vista técnico, manteniendo la máxima atención durante los 95 minutos", declaró en rueda de prensa.



A pesar de la buena marcha del equipo en la Serie A, el preparador italiano recordó que en la 'Champions' "se sube el listón y los detalles marcan la diferencia". "En Liverpool encajamos goles por negligencia; hay que jugar de forma sencilla, rápida y sin cometer errores. Es necesario tener máxima atención. Esperamos estar a la altura ante el Atlético", afirmó.



Aun así, resaltó que el partido "será importante, pero no decisivo",. "Quedarán cuatro partidos después del de mañana, pero queremos liberarnos y sumar puntos", advirtió. "Hemos estado muy bien, en el camino, en aprovechar cada situación para hacer algo más, mejor. Es cierto que somos un equipo muy joven, y eso puede representar un valor extra. Donde no podemos llegar con la experiencia, podemos hacerlo con energía, ganas, ilusión y también con el apoyo de la afición, que mañana podrá echarnos una mano", expuso.



Por último, sobre el estado de forma del francés Olivier Giroud, explicó que "va a crecer en los próximos partidos", y destacó que Lucas Hernández "está creciendo mucho desde el punto de vista defensivo". "Para Kjaer y Florenzi los entrenamientos de hoy y mañana por la mañana serán muy importantes, evaluaremos sus condiciones", finalizó.