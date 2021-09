Fútbol/Champions.- Pep Guardiola: "Messi habla en el césped, ojalá juegue"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que "ojalá juegue" el delantero argentino Leo Messi este martes en el encuentro ante el Paris Saint-Germain francés, y dejó claro que no hace falta decir nada del ex del FC Barcelona porque él "habla en el césped".



"Este tipo de jugadores hablan sobre el campo, yo no tengo que describirle. Hemos tenido la suerte de verle durante los 15, 16 años que lleva como profesional y Messi habla en el césped. Lo que ha hecho en su carrera es más que excepcional, ojalá juegue por el bien del fútbol", señaló Guardiola este lunes en la rueda de prensa previa al choque.



Además, el técnico catalán no ocultó que la salida del rosarino del FC Barcelona "fue una pequeña sorpresa para todos". "Hace unos años no te lo podías imaginar, pero sucedió. En el fútbol, nunca se sabe y en la vida nunca se sabe lo que pasará. Estoy bastante seguro de que será feliz en París", aseveró.