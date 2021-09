Fútbol.- El Barça no recurre la sanción de Koeman para visitar al Atlético

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha anunciado este lunes que no va a recurrir el segundo partido de la sanción impuesta a su entrenador, Ronald Koeman, por lo que el técnico neerlandés, que ya se perdió el triunfo ante el Levante, no estará en el Wanda Metropolitano.



"El FC Barcelona no recurrirá el segundo partido de sanción a Koeman, teniendo en cuenta que la resolución del Comité de Competición contemplaba una sanción mínima de dos partidos", anunció el club blaugrana.



Koeman fue expulsado en Cádiz, en el tramo final del choque de la jornada 5 que terminó con empate sin goles, y no estuvo dirigiendo al equipo en el banquillo en la victoria contra el Levante (3-0) del pasado domingo en el Camp Nou, como tampoco estará presente contra el Atlético de Madrid.



Por otro lado, el club blaugrana sí que presentará recurso al Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la tarjeta amarilla recibida por el centrocampista Sergio Busquets en Cádiz.



El FC Barcelona optó por no presentar dicho recurso hasta este lunes ya que la sanción no impedía al capitán barcelonista jugar este domingo contra el Levante en el feudo culer, un duelo en el que regresó de la lesión Ansu Fati y en el que los culers regresaron a la senda del triunfo.