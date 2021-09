Fed de Nueva York presenta modelo de prueba de estrés climático

(Bloomberg) -- Un nuevo estudio publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ofrece un modelo para posibles pruebas de resistencia futuras a los grandes bancos sobre su exposición a los riesgos del cambio climático, según Morgan Stanley.

El documento, escrito por un economista de la Fed de Nueva York y dos coautores, equivale a un “paso importante” hacia las pruebas de resistencia formales del sector para los riesgos climáticos, escribieron analistas del banco con sede en Nueva York en una nota a los clientes.

El estudio establece un procedimiento para identificar los activos dentro de la cartera de un banco que son vulnerables a los choques relacionados con el cambio climático y luego calcula el déficit de capital esperado como resultado de un evento de estrés. Los autores utilizaron el colapso del precio de la energía de 2020 en su estudio. Luego aplicaron su modelo a los 27 bancos más grandes del mundo, que representan el 80% de los préstamos a empresas de petróleo y gas a nivel global.

El análisis estimó que los déficits de capital eran, para algunos bancos, “económicamente sustanciales”. Por ejemplo, el modelo estimó que “la cantidad esperada de capital que Citigroup Inc. necesitaría recaudar en el escenario de estrés climático para restaurar un índice de capital prudencial aumentó en US$73.000 millones en 2020”. Una portavoz de Citigroup declinó realizar comentarios.

Si bien indicó que el documento no tenía implicaciones políticas inmediatas, el equipo de Morgan Stanley, incluida la economista jefe para Estados Unidos, Ellen Zentner, lo calificó como “un paso importante a medida que la Fed avanza hacia pruebas de resistencia formales del sector financiero para detectar riesgos climáticos”.

Los funcionarios del banco central de EE.UU. se han resistido a la idea de integrar pruebas relacionadas con el cambio climático en sus pruebas de resistencia anuales a los bancos más grandes, que están vinculadas a los requisitos de capital bancario. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en junio que considera que el “análisis de escenarios climáticos” es un área de estudio emergente.

Los autores del artículo, Hyeyoon Jung de la Fed de Nueva York, Richard Berner, exjefe de la Oficina de Investigaciones Financieras del Tesoro, y Robert Engle, de la Universidad de Nueva York, también descubrieron que, si bien los impactos en los diferentes bancos eran diversos, estaban altamente correlacionados.

“Esto apoya la idea de que el riesgo climático es sistémico y no está contenido en una entidad individual, lo que refuerza el mandato de la Fed de abordar este riesgo como regulador bancario”, escribieron los analistas de Morgan Stanley el lunes. “Esperamos que la Fed implemente las pruebas de resistencia climática de los bancos entre 2023 y 2025”.

