Estas han sido las 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que han revolucionado en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) causó un gran éxito en sus redes sociales tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 148.666 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





• Cuando las palabras y los sentimientos no alcanzan para AGRADECER 😍🙏🏽





• DIOS y su infinita misericordia 🙏🏽😍🤤 Te Amo Mi Niño Grande





¿COMO PASE A TENER UN CABELLO ABUNDANTE ? Con ustedes comparto muchas cosas de mi vida y creo importante compartir esta, el estrés, el post parto, el post covid, los tratamientos químicos, todos debilitan el cabello. Les recomiendo a ojos cerrados es TÓNICO MILAGRO HERBAL, es un producto CLÍNICAMENTE comprobado, fortalece el cabello, disminuye la caída, promueve el crecimiento. Lo pueden incluso usar personas con alopecia androgenetica. No es solo mi testimonio lean los testimonios sobre este producto en su Instagram @milagro_milagros





• Cuando empezamos en este mundo del entretenimiento, el pensamiento de muchos es conseguir un buen manager que te mueve, que te de a conocer y que te consiga mucho trabajo. Después de muchos años entiendes que lo que más necesitas a tu lado, es una persona que te apoye, que más que tú manager sea tu amiga, tu confidente, que te ayude a materializar tus sueños y que SIENTA como tú, que la plata no mueva su corazón, pero si la pasión y la honestidad. Tu eres todo eso y más @tatianazuluagal GRACIAS por enseñarme a ser cada día más humana y real, gracias Por dejarme ver mis errores y por ser mi hombro para llorar y apoyarme cuando más lo he necesitado. Subí esta foto, porque muchos pensarán que tú labor es conseguir campañas y mucho trabajo, pero tú labor Es igual a la mía y a la de todas las mamás del mundo, ser feliz y disfrutar se Esa familia única que tienes, me siento muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado, te aplaudo y te celebro todos loa días. GRACIAS 💜 hoy estás donde tenías que estar!! @tatianazuluagal #TZL 🙏🏽





#LosDescoordinadosDíaADía Jajajajaja esto cada vez se pone…peorrrrrrr jajajaja eres el mejor @sanebrioo gracias a @pipebueno y a @luisafernandaw ya casi los alcanzamos @caritosotooficial @apuntesdecata @juandiegovanegasl @carloscalero29 🤣🤣 @diaadiacaracoltv

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.