España.- El volcán de La Palma prosigue con normalidad: 46,3 millones de metros cúbicos de lava y acercándose al mar

27-09-2021 El volcán de Cumbre Vieja en La Palma emite fumarolas de humo, a 27 de septiembre en Las Manchas, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). La actividad sísmica se ha reactivado en La Palma, especialmente en el sur donde se han localizado 16 terremotos en la zona norte del municipio de Fuencaliente, el más intenso a una profundidad de 10 kilómetros. Sin embargo, a pesar del aumento de la actividad sísmica en la isla, el volcán de Cumbre Vieja ha dejado de emitir temporalmente para desprender fumarolas de humo. La erupción del volcán hace ocho días, ha dejado casi 6.000 evacuados y unas 400 edificaciones dañadas.



Desde el Pevolca confirman la reactivación del 'enjambre sísmico' en Fuencaliente y por ahora la calidad del agua y el aire no está afectada



SANTA CRUZ DE LA PALMA, 27 (EUROPA PRESS)



La erupción volcánica que se inició hace ocho días en Cumbre Vieja prosigue su evolución con la normalidad propia de un volcán de tipo fisural y estromboliano que se comporta "como tal", con continuidad y discontinuidad, tal y como ha ocurrido durante algunas horas de este lunes, cuando han cesado las emisiones de lava y ceniza.



Así lo han confirmado en rueda de prensa el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, y la portavoz del comité científico, María José Blanco --directora del IGN en Canarias--, quienes han resaltado que no debe preocupar que se produzcan estos cambios durante el proceso.



Blanco ha apuntado que el volcán ya ha emitido 46,3 millones de metros cúbicos de material magmático --más que la erupción del Teneguía en 1971-- y resaltado que el mecanismo estromboliano se concentra en el cono principal y ha habido pulsos magmáticos --columna blanquecina que desaparece y alcanza gran altura--.



Así, ha apuntado que el proceso "va a seguir mostrándolo" en próximas fechas y aunque las explosiones han cesado en el cono, que ha ido modiifcando su estructura, "se pueden volver a producir y bruscamente".



DISMINUCIÓN DE GAS Y MENOS MATERIAL



Blanco ha achacado este modificación a un cambio en el conducto por disminución del contenido de gas y a que tiene menos aporte de material disponible, y al igual que ocurrió con el volcán Tagoro en El Hierro en 2011, una vez que ha comenzado la erupción, la actividad sísmica ha vuelto a situarse más al sur, con un 'enjambre' que ha empezado en Fuencaliente, con terremotos de hasta magnitud 3,2 y profundidades entre 8 y 13 kilómetros.



"Esto, lo que indica", ha señalado, es que vuelve a haber intrusión de material magmático al sur de la isla.



Ha señalado también que hay dos coladas activas, una a una velocidad "muy baja", y otra dividida en dos, una más ralentizada porque se ha topado con la montaña de Todoque, pero terminará por voltearla "y se unirá a la otra, que va a velocidad mayor".



Sobre la calidad del aire, ha dicho que sigue siendo buena aunque puede empeorar por el cambio en la dirección de los vientos y empujar la nube de ceniza y dióxido de azufre hacia las islas de La Gomera y Tenerife, al tiempo que ha vuelto a descartar que en las próximas 24 horas se produzcan fenómenos de lluvia ácida.



Blanco ha confirmado también que el tremor volcánico ha bajado considerablemente mientras que las deformaciones continúan con estabilización horizontal y disminución vertical.



300 PERSONAS CONFINADAS EN LA COSTA DE TAZACORTE



Morcuende, por su parte, ha indicado que tanto la calidad del aire como del agua "sigue siendo buena" y "no hay problema para la salud", más allá de que la ceniza sí que se está depositando sobre el suelo en muchas parte de la isla.



Ha mantenido que "es probable" que la lava llegue al mar en la costa de Tazacorte, si bien ha comentado que la colada principal se ha ralentizado, de lo contrario, hubiera llegado esta misma mañana.



"No sabemos si va a llegar la lava, ayer pensábamos que iba a llegar esta mañana y es probable que llegue. La trayectoria no se tiene clara, hacemos un seguimiento con drones y un análisis termográfico para saber como es la lava, estamos vigilando permanentemente, y cuando la lava es fluida, sabemos que se acercará al mar, pero fluctúa la temperatura y la viscosidad", ha comentado.



Sobre el confinamiento de unas 300 personas en los núcleos de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, en el municipio de Tazacorte, por su cercanía a una eventual llegada de la lava al mar, ha señalado que la medida es "preventiva" dado que la inhalación de gases puede afectar a la piel, los ojos y el aparato respiratorio.



Por ahora, se mantiene la cifra de evacuados en unas 5.600 personas que se alojan en segundas residencias, casas de amigos y familiares, complejos turísticos y el albergue militar de Breña Baja.