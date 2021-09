España.- El Supremo alerta al CGPJ de las "perniciosas consecuencias" derivadas de la imposibilidad de cubrir vacantes

03-03-2021 Detalle de la fachada del Tribunal Supremo POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID



La Sala de Gobierno, presidida por Lesmes, avisa de que "no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo alerta de las "perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo" derivadas de la imposibilidad de cubrir vacantes por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



En una nota de prensa, la Sala de Gobierno --presidida por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, también presidente del CGPJ-- informa de que se ha acordado por unanimidad, a instancia de los miembros electos, poner en conocimiento del CGPJ su preocupación porque la renovación no se produce y la reforma legal imposibilita cubrir vacantes.



"Poniendo de manifiesto su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses", indican.



El acuerdo indica que algunas de las Salas afectadas "se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente".



Añade que ante esta realidad, y "al margen de cuestiones de otro orden que no le competen", la Sala de Gobierno "no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas".



Por este motivo, los miembros de este órgano han acordado también encargar un informe al Gabinete Técnico del alto tribunal "que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidaddel Consejo General del Poder Judicial".



Recuerdan que a fecha de hoy, la Sala Primera (de lo Civil) del TS cuenta con una vacante, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) con seis, la Sala Cuarta (de lo Social) con tres y la Sala Quinta (de lo Militar) con dos.



Ya en abril de este año, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, apuntaba a los efectos negativos que podía conllevar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, instada por PSOE y Podemos, impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. Reconocía, apoyándose en un informe técnico, que el cambio legal podía llevar a este órgano a la "atrofia y la paralización" al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones hasta final de año, según confirmaron a Europa Press fuentes de este órgano.



EL BLOQUEO DEL CGPJ



Esta alerta del Supremo llega cuando se cumplen más de mil días desde que se debiera haber renovado el CGPJ, caducado desde diciembre de 2018. La ausencia de acuerdo entre las grandes formaciones políticas --fundamentalmente entre PP y PSOE-- han hecho imposible su renovación en tiempo.



Precisamente el pasado 20 de septiembre las cuatro asociaciones judiciales --la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-- mantuvieron encuentros con el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, para trasladarle los diferentes puntos de vista sobre la situación del órgano de gobierno de los jueces.



La Sala de Gobierno del TS está compuesta a día de hoy por el presidente, Carlos Lesmes, por los cinco presidentes de Sala y por cinco magistrados del Tribunal Supremo elegidos por los magistrados del Alto Tribunal. Actúa como Secretario en las sesiones de la Sala de Gobierno el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano.