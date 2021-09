El partido de Capriles renuncia a gestión de activos venezolanos en el exterior

Imagen de archivo del opositor venezolano, Henrique Capriles, participa en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 27 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ), del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, renunció este lunes a formar parte de "los espacios que atienden" la gestión de activos en el exterior al no acoger el exdiputado Juan Guaidó sus propuestas.

Esta renuncia se produce después de que, a comienzos de septiembre, el Gobierno colombiano decidiera someter a la compañía estatal venezolana con sede en el país andino Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a la "máxima vigilancia".

En el 2019, en medio de la crisis social y económica de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Colombia, tomó el control de esa compañía, así como de otros activos en países que lo reconocen como mandatario encargado, y designó nuevos integrantes en la junta directiva.

"Dada la falta de receptividad de Juan Guaidó y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea, especialmente de (el partido) Voluntad Popular, anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior", aseveró PJ en un comunicado.

En este sentido, aseguran que se retiran "con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela", aunque advierten que "seguirán levantando" su voz para criticar la gestión de dichos activos.

"Vemos con suma preocupación la falta de voluntad política y de buena disposición para explorar y discutir soluciones para proteger a los activos de la república del régimen (de Nicolás Maduro) o de sus acreedores", subrayó la organización.

Por otra parte, reiteraron que, "desde hace más de un año", expresaron su "preocupación por la gestión de los activos y de las empresas" públicas en el exterior, por lo que hicieron "propuestas que no fueron tomadas en consideración".

En las mismas, mostraron su "desacuerdo con la forma de gestión de los mismos".

La propuesta de PJ está en la línea de la que hizo Julio Borges, miembro de ese partido nombrado por Guaidó comisionado para las Relaciones Exteriores, tras conocerse la decisión del Gobierno colombiano sobre Monómeros.

En aquella ocasión pidió que los activos de Venezuela en el exterior sean transferidos a un fideicomiso para "sacar la política" de su manejo.

"Se trata de sacar la política del manejo de estos activos y lograr para el futuro no solamente proteger, sino devolver a todos los venezolanos los bienes que son suyos", dijo Borges en un video difundido en sus redes sociales.

El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía de Venezuela anunció una nueva investigación a Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir, en relación con Monómeros.

Ese mismo día, el opositor aseguró que los activos del país caribeño en el exterior están bajo la protección de aliados, como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y que su grupo estudia la opción de que sean transferidos a un fideicomiso.