El dólar bate un nuevo récord en Perú tras la amenaza de nacionalizar el gas de Camisea

Lima, 27 sep (EFE).- El dólar renovó este lunes su máxima histórica en Perú tras apreciarse 0,32 % y cerrar negociado a 4,123 soles en el mercado interbancario, en una jornada marcada por la incertidumbre de los inversionistas tras las amenazas del primer ministro de nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea.

La moneda estadounidense arrancó la jornada de este lunes con una senda alcista y alcanzó un pico máximo de 4,127 soles, aunque al término de las operaciones cerró cotizado a 4,123 soles, un precio récord del dólar en el país sudamericano, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El avance del billete verde se dio en medio del repunte global del dólar y del temor que se apoderó del mercado local, luego de que el primer ministro, Guido Bellido, lanzara la víspera la amenaza de nacionalizar el yacimiento de Camisea, uno de los más grandes de Latinoamérica, en caso de que la concesionaria a cargo de la zona de explotación no se muestre dispuesta a revisar los contratos en favor del Estado.

La declaratoria de Bellido sorprendió por hablar de nacionalización cuando el mismo presidente peruano, Pedro Castillo, había asegurado apenas cinco días antes en su discurso ante las Naciones Unidas que en su Gobierno no habría expropiaciones.

SUBIDA DE 13,9 % EN 2021

A fin de frenar el avance de la divisa estadounidense, el BCRP salió a vender 183 millones de dólares al cierre de la jornada de este lunes, a un tipo de cambio promedio de 4,126 soles por dólar.

El ente emisor también salió a colocar 'swap' cambiarios (intercambios financieros) por 800 millones de soles (unos 190 millones de dólares) en cuatro subastas y 'swaps' de tasas de interés por 800 millones de soles (190 millones de dólares) en tres subastas.

En lo que va de año, el dólar ya acumula una escalada del 13,93 % en Perú, luego de cerrar el año pasado en 3,619 soles.

CASTILLO INTENTA CALMAR

Unas horas después del polémico mensaje de Bellido, el presidente Castillo reafirmó que su Gobierno está "comprometido con llevar gas barato a todos los peruanos", pero matizó que "cualquier negociación se dará con respecto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales".

Actualmente, la Constitución peruana no contempla la posibilidad de una nacionalización y el socialista partido Perú Libre, la formación que está en el Gobierno, no tiene los votos suficientes en el Parlamento para reformar la carta magna, vigente desde 1993.

Pero, este lunes, el primer ministro se presentó personalmente en las oficinas en Lima de la multinacional argentina Pluspetrol, socia mayoritaria del consorcio de Camisea, para presentar una carta donde instó formalmente a la compañía a negociar para aumentar los beneficios a favor del Estado.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, señaló en una comparecencia ante la comisión de Presupuesto del Parlamento que "es necesaria una renegociación".

El ministro consideró que su sector de hidrocarburos y minería debe pagar más impuestos, pues representa el 21 % de la recaudación fiscal del país cuando genera más del 60 % de las exportaciones y un porcentaje también superior del producto interior bruto (PIB).

En concreto, Camisea produce el 92 % de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40 % de la energía eléctrica consumida a nivel nacional.