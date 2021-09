El Basque Culinary Center cumple 10 años convertido en un referente mundial

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha clausurado este lunes el acto institucional de celebración del décimo aniversario del Basque Culinary Center, un evento en el que participan renombrados chefs como Pedro Subijana, Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz, Gastón Acurio, Quique Dacosta, Altert Adriá y Paco Roncero, entre otros. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián (España), 27 sep (EFE).- El Basque Culinary Center (BCC) ha celebrado este lunes en San Sebastián (norte de España) el acto público con el que ha conmemorado su décimo aniversario, convertido ya en un referente gastronómico a nivel internacional y acompañado por los grandes chefs que han iluminado su imparable recorrido.

El lehendakari (presidente del Gobierno vasco), Iñigo Urkullu, ha sido el encargado de clausurar el acto institucional, organizado bajo el lema "Somos Gastronomía", en el que han intervenido además el director del BCC, Joxe Mari Aizega, y el rector de la Universidad de Mondragón, Vicente Atxa.

Renombrados cocineros como Eneko Atxa, Juan Mari y Elena Arzak, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Gastón Acurio, Quique Dacosta, Altert Adriá y Paco Roncero han tomado parte en esta celebración en la que el Basque Culinary Center ha querido reunir a todas las personas e instituciones que le han arropado en su camino.

La estrellada comunidad gastronómica que gestó la apertura del Basque Culinary Centre el 26 de septiembre de 2011 no podía faltar en esta gran fiesta por la que han desfilado también algunos de los alumnos formados en este pilar indispensable de la cocina de vanguardia.

El director del BCC, Joxe Mari Aizega, ha dicho que hoy es el día de compartir los logros alcanzados con todas las personas que los han hecho posible, "cómplices, compañeros de viaje, estrellas que han contribuido a que la constelación de la gastronomía brille cada día con más fuerza propiciando que el BCC se convierta en un ecosistema al servicio de la gastronomía referente a nivel mundial".

"A todos ellos y a todas ellas, gracias por hacer de esta comunidad algo único", les ha dicho Aizega, quien ha repasado esta década de andadura en la que el sueño del BCC se ha materializado en la puesta en marcha de una Facultad de Ciencias Gastronómicas, con un grado, diez másteres y decenas de cursos para profesionales y entusiastas, así como en la creación de un centro tecnológico y de un laboratorio de experimentación digital, entre otras iniciativas.

"No pudimos imaginar que nuestra identidad iba a estar basada en la innovación, más allá de la actividad académica clásica y que iba a estar relacionada con una mirada contemporánea de la gastronomía de la cual nos hemos convertido en apóstoles", ha reconocido Aizega, quien ha advertido además de que el BCC llega a esta efeméride repleto de "ilusión" y nuevos "retos", entre ellos la internacionalización a través de nuevas alianzas.

Entre los proyectos que afronta el Basque Culinary Center en su "hoja de ruta" figura el impulso de GOe, un nuevo espacio físico para la atracción, la capacitación avanzada y el desarrollo de talento emprendedor y "startups" que se instalará en una nueva sede en San Sebastián.

El lehendakari ha aplaudido la labor realizada por el BCC, un "referente de una Euskadi abierta al mundo, un proyecto que nace con las raíces en el 'kilómetro cero' y dialoga en el idioma universal de la cocina".

"Habéis favorecido un ecosistema innovador y emprendedor, orientado a la formación y atracción del talento, comprometido con la calidad y el trabajo bien hecho", ha ensalzado el lehendakari, quien ha reconocido que, tras 18 meses de pandemia, comparte la "alegría y la ilusión" que existe en torno a la organización de este acto.

El rector de la Universidad de Mondragón ha reconocido el acierto que supuso elevar la formación en gastronomía al mundo universitario y ha recordado que en estos diez años más de 8.000 personas de más de 30 países han recibido formación en el BCC, que ha puesto en marcha además el primer doctorado en gastronomía de todo el mundo.

El acto, amenizado con la música de la violinista y cantautora Maite Larburu y las actuaciones acrobáticas de Pablo Mendez Performances, también ha contado con un coloquio protagonizado por un panel de Alumni que ha mostrado la gran diversidad de perfiles profesionales que componen el sector gastronómico.

Entre las autoridades que han acudido a la celebración se encontraban asimismo la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la consejera Arantxa Tapia, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, y el director general de Industrias Alimentarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero.

Representantes de empresas y entidades colaboradoras también han querido sumarse a esta fiesta que, como no podía ser de otra manera, ha terminado con un almuerzo ofrecido por profesores y estudiantes del BCC, donde los asistentes han podido compartir las experiencias vividas en esta década y recibir por adelantado un libro especial editado para la ocasión, bajo el título "Gastronomía. Diálogos en torno a la cocina de hoy y de mañana".