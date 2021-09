EE.UU. busca competir con plan ‘Franja y Ruta’ en Latinoamérica

(Bloomberg) -- La Administración Biden está considerando un competidor liderado por Estados Unidos para el programa internacional de obras públicas y comercio de la Franja y la Ruta de China, y un alto funcionario de la Casa Blanca recorrerá América Latina la próxima semana en busca de posibles proyectos.

Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional de EE.UU. para economía internacional, viajará a Colombia, Ecuador y Panamá para conversar con funcionarios de alto nivel, líderes empresariales y activistas cívicos sobre las necesidades de infraestructura, según funcionarios estadounidenses que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca quiere participar en proyectos con estándares ambientales y laborales más altos que los que financia China, con total transparencia en los términos financieros, dijeron los funcionarios.

La iniciativa de la Franja y la Ruta se ha transformado de lo que antes se consideraba en EE.UU. como una serie de proyectos de infraestructura inconexos en una pieza central de la estrategia de política exterior de Pekín, dijeron asesores del presidente Joe Biden. China ha obtenido materias primas, vínculos comerciales e influencia geopolítica gracias al programa, agregaron.

Biden y otros líderes del Grupo de los Siete discutieron a principios de este año una iniciativa de infraestructura coordinada para que los países en desarrollo contrarresten el programa de China. En la Casa Blanca, el nuevo proyecto se conoce como “Build Back Better for the World” (Reconstruir mejor para el mundo), haciéndose eco de una de las principales propuestas legislativas nacionales de Biden.

En todo el mundo en desarrollo, hay más de US$40 billones en necesidades de infraestructura hasta 2035, dijeron funcionarios de la Administración. Los funcionarios estadounidenses tienen previsto solicitar primero ideas a los líderes locales antes de seleccionar formalmente varios proyectos emblemáticos a principios del próximo año, dijeron los asesores.

Los funcionarios enumeraron una lista de ejemplos de posibles proyectos, como plantas de energía solar en India, instalaciones de tratamiento de agua en El Salvador, investigación y fabricación de productos farmacéuticas en Sudáfrica que podrían producir terapias o vacunas para el covid-19, proyectos de tecnología digital que podrían dar lugar a una alternativa a las redes inalámbricas 5G, enlaces digitales para agricultores y proveedores de Kenia, o inversiones en empresas propiedad de mujeres en Brasil.

Entre los funcionarios que viajarán con Singh se encuentra David Marchick, director de operaciones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU.

Nota Original:Biden Aims to Rival Belt and Road in Latin America (Correct)

