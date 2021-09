¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Alejandra Guzmán que están arrasando en Instagram!

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) causó furor en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 36.349 de interacciones entre sus seguidores.

Gabriela Alejandra Guzmán Pinal (Ciudad de México; 9 de febrero de 1968) es una cantante y actriz mexicana. Ha incursionado en la actuación de telenovelas, series y programas de televisión.

Hija del cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Pinal, es reconocida en Hispanoamérica y Estados Unidos. Se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 20 millones de discos desde su debut, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas.

Es hermana del empresario Luis Enrique Guzmán Pinal. Además, tiene dos hermanos por parte de su padre Daniela y Enrique Jr y dos más por parte de su madre Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste. El 25 de octubre de 1982 Viridiana murió en un accidente automovilístico, hecho que marcó la vida de la familia Guzmán-Pinal.

Alejandra resintió desde edad temprana la ausencia de sus padres que estaban en constantes viajes debido a lo demandante de su trabajo. El matrimonio Guzmán-Pinal se desgastaría tiempo después en medio de problemas y agresión física, culminando en el divorcio cuando Alejandra tenía seis años de edad.

El 4 de julio de 2018, Telemundo confirmó a Alejandra Guzmán como preparadora en el concurso de talentos La Voz.​ Guzmán se une con Luis Fonsi, Wisin y Carlos Vives como preparadores para la versión en español del programa de NBC The Voice, que se estrena al principio de 2019.