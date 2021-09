Cuba.- El OCDH denuncia la "gran ficción" del Gobierno de Cuba en materia de derechos sociales

27-09-2021 Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) POLITICA LATINOAMÉRICA CUBA INTERNACIONAL OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS (OCDH)



El Observatorio advierte de la "alarmante" situación de los manifestantes detenidos durante las protestas de julio



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Observatorio Cubano de derechos Humanos (OCDH) ha denunciado este lunes "la gran ficción" que, a su juicio, el Gobierno ha orquestado en torno a los logros sociales que trajo consigo la revolución, a través de un último informe en el que se apunta hacia la crisis sanitaria y alimentaria como los dos principales problemas a los que la población ha de hacer frente.



"Durante mucho tiempo se ha establecido que los cubanos debían vivir sin derechos políticos porque tenían una serie de derechos sociales que les permitían una vida decorosa. La vida nos ha demostrado que ni tenemos libertades políticas, ni derechos sociales", ha dicho el director ejecutivo de OCDH, Alejandro González Raga.



La paradoja, ha apuntado, está en que "la tercera parte de la población cubana vive expensas de las remesas que envían los cubanos que salieron huyendo de ese paraíso social. Esto grafica la gran ficción de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales", ha señalado González Raga durante la presentación en Madrid del último informe de la OCDH sobre el estado de los derechos sociales en la isla.



De acuerdo con el estudio, el 60 por ciento de los cubanos encuestados considera que la crisis alimentaria es el mayor de sus problemas, seguido de la situación sanitaria, con el 59 por ciento, mientras que el 29 por ciento cree que son las consecuencias económicas provocadas por las políticas del Ministerio de Economía.



El informe "refleja el fracaso del régimen cubano en el ámbito de los derechos sociales", ha enfatizado el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires. "No solo ha fracasado en el plano político y económico, sino también en garantizar a los cubanos un mínimo de subsistencia o un nivel de vida digno", ha dicho.



El embargo no aparecería hasta el puesto número once de la lista de problemas y es entre la población más adulta donde existe mayor percepción de que está detrás del desabastecimiento y el empeoramiento de derechos fundamentales, como el acceso al agua corriente, la electricidad y al sistema de salud.



Desde el OCDH han apuntado a las particularidades del sistema cubano como principal responsable del "fracaso", así como a la gestión de los funcionarios del Gobierno. "La mayoría de los integrantes del Consejo de Ministros debería de haber renunciado, lo que han hecho ha sido empobrecer todavía más y hacer más difícil todavía la situación de los cubanos, ha dicho Cires.



Un problema estructural, ha explicado, ya que "la gente no puede desarrollarse en una economía donde se prime el empendrimiento y la libertad económica", en el que "un estado excesivo, grande y paternalista, que sin duda ha dejado muy poco espacio para la iniciativa privada"; y de gestión, que representan la Tarea de Ordenamiento y las medidas "ineficientes" contra el coronavirus.



CIFRAS



Una de las preguntas que se realizaron a las 1.141 personas que participaron en la encuesta realizada entre junio y julio de este año ha sido acerca de las condiciones laborales en el sector turístico, con el 55 por ciento de los cubanos creyendo que existe "discriminación de algún tipo", mientras que el 72 por ciento apunta a "las ideas políticas" como principal motivo de estas distinciones.



El 70 por ciento cree que la contratación en este sector debería hacerse directamente entre la empresa y el trabajador, el 56 por ciento está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario, mientras que el 54 por ciento considera que hay más control político e ideológico en este sector.



En ese sentido, el 57 por ciento de los que han participado en el estudio, denuncia que a pesar de estar afiliados al sindicato único no están siendo defendidos de la mejor manera ante injusticias laborales.



Por otro lado, 71 por ciento de las familias vive con menos de 3,8 dólares al día. En un hogar promedio en Cuba, tres miembros, cada uno de ellos sobrevive con menos de 1,28 dólares al día, situando a millones de cubanos por debajo del umbral de la pobreza, según los estándares del Banco Mundial.



El 40 por ciento afirma tener problemas para comprar productos básicos y siete de cada diez cubanos padecen "una crisis económica severa o moderada" en sus hogares. El 80 por ciento ha sufrido cortes de luz en los últimos tres meses y otro 82 por ciento denuncia no contar con un servicio de agua potable de manera permanente.



Un 73 por ciento de los encuestados cree que la población adulta y los ancianos son quienes peor lo estarían pasando durante esta última crisis; seguidos de quienes reciben remesas del exterior, el 55 por ciento así lo considera; los desempleados, el 51 por ciento; y aquellos que trabajan por cuenta propia, el 22 por ciento.



SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS DURANTE LAS PROTESTAS



Cires ha defendido que las recientes protestas del pasado mes de julio en varios puntos de la isla acabaron con "la idea propagandística de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales", pues ocupó un espacio destacado en las reivindicaciones de aquellos que salieron a manifestarse.



"Si bien es cierto que hubo un reclamo fuerte en lo político entre los manifestantes, que pidieron libertades, pidieron claramente un cambio de régimen, también la exigencia de los derechos sociales, la denuncia del hambre, de los pocos ingresos, de los apagones", ha contado Cires.



"El régimen cubano es un régimen que empobrece, pero también que reprime", ha señalado Cires, quien ha recordado la situación de algunos destacados opositores como, José Daniel Ferrer, quien "sigue preso en estos momentos", tras ser nuevamente detenido el pasado mes por sumarse a las protestas.



En el caso de la reciente detención de la activista cubana y líder del grupo opositor Damas de Blanco, Berta Soler, González Raga ha señalado en declaraciones a Europa Press que es parte de la estrategia de "represión" del Gobierno hacia la oposición.



"La detuvieron, la llevaron a un centro de detención y luego la devolvieron a su casa. Esto es un comportamiento recurrente del Gobierno, siempre están intentando amedrentar, coartar, llaman la atención, amenazan, esto forma parte de ese programa de represión que tiene el Gobierno", ha afirmado.



González Raga también ha puesto de relieve la "alarmante" situación a la que tienen que hacer frente los manifestantes en las cárceles cubanas, "ciudadanos pacíficos", que sin haber sido todavía "sancionados" son encerrados con presos comunes, que a menudo cumplen penas por delitos de sangre"



"Hay una cantidad indeterminada de personas, es un dato que no se sabe a ciencia cierta que cifra es, arrestadas, ni sabemos exactamente cuántos van a ser sancionados, pero sí sabemos que el Gobierno está presionando para que haya grupos de estas personas que se vayan al exterior y ya de hecho hay algunas que han salido", ha denunciado.



"Esto es preocupante, hay chicos muy jóvenes que están ahora mismo en prisión con delincuentes comunes, personas con delitos de sangre, los tienen mezclados, personas que incluso no han sido sancionadas", ha explicado González Raga, quien también ha criticado los "severos" castigos, de hasta doce años de cárcel, a los que se enfrentan los detenidos durante las protestas.