Coronavirus.- Piñera anuncia el fin del estado de emergencia en Chile para este jueves

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este lunes el fin del estado de emergencia impuesto en el país en el marco de la pandemia de coronavirus, que finalizará este jueves tras un año y medio en vigencia.



Piñera ha mencionado "los avances en el combate a la pandemia" como el motivo del fin del estado de emergencia, que permite, entre otros, aplicar restricciones al movimiento como el toque de queda, mientras que ha señalado que es necesario para "aumentar los niveles de libertad y movilidad de la ciudadanía, para fortalecer la recuperación del empleo y la economía".



En definitiva, el mandatario chileno ha optado por no prorrogar una vez más esta medida para "asegurar el buen funcionamiento de la sociedad", recoge el diario 'La Tercera'.



No obstante, Piñera ya ha alertado de que "es de vital importancia" que los ciudadanos tengan "plena conciencia de que la pandemia del coronavirus no ha terminado", por lo que tienen que seguir cuidando su salud y sus vidas.



El estado de emergencia, vigente desde marzo de 2020, se había extendido un total de tres veces. A partir de ahora, se inicia el plan Paso a Paso, diseñado por el Gobierno para ir recuperando progresivamente la normalidad, al que tras el anuncio de Piñera se ha agregado una nueva fase, la Apertura Avanzada.



Además, a partir del jueves se pone fin al toque de queda en vigencia en Chile, que se extiende desde las 00.00 hasta las 5.00 horas.



Este lunes, coincidiendo con el anuncio de Piñera, el Ministerio de Salud ha notificado 640 nuevos contagios de coronavirus, una cifra superior a la registrada el pasado lunes, cuando se detectaron 280 casos. Una cifra que, además, pone fin a ocho lunes consecutivos a la baja, recuerda la emisora Bío Bío. El repunte de contagios coincidiría con las Fiestas Patrias, que celebran el 18 de septiembre el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno.