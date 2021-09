Coronavirus.- El estado australiano de Nueva Gales del Sur apunta al 1 de diciembre para volver a la normalidad

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La primer ministro del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha afirmado que las personas vacunadas "con suerte" estarán viviendo una vida "normal para el COVID-19" en torno al 1 de diciembre.



Además, la Berejiklian ha apuntado que dentro de dos semanas, a mediados de octubre, podrían comenzar a flexibilizarse o incluso retirarse algunos de las restricciones impuestas para frenar el avance de la pandemia, recoge la radiotelevisión australiana ABC.



Así, la primer ministro ha invitado a la ciudadanía a que se vacune si quiere disfrutar de volver a la normalidad. "Si quieres poder comer con amigos y dar la bienvenida a la gente en tu casa tienes que vacunarte", ha apuntado.



Berejiklian ha explicado que aquellas personas que no quieran vacunarse, "está bien", pero que "tendrán que esperar mucho tiempo antes de poder participar en otras (actividades)" pues se está apostando por un sistema de desescalada "muy conservador" con el fin de no saturar la red sanitaria.



Así pues, a partir del 11 de octubre, los viajes se reanudarán a través de la región de Nueva Gales del Sur, y las personas con la pauta completa podrán recibir hasta diez personas en sus domicilios. También se podrá acudir a bodas y funerales.



La siguiente etapa comenzaría en diciembre, siempre y cuando el porcentaje de población vacunada sea del 90 por ciento. En ese momento se reabrirá el ocio nocturno y no será obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados. Las personas no vacunadas sí se regirán en este caso por las mismas normas que las que estén inmunizadas.



Actualmente la región cuenta con un 85 por ciento de su población vacunada con la primera dosis, mientras que Berejiklian considera que en "solo unas semanas" se alcanzará el 70 por ciento con la pauta completa, unas cifras que ahora se sitúan en el 60 por ciento.



"Estamos, literalmente, a solo unas semanas de tener esa doble dosis del 70 por ciento y los niños de 12 a 15 años, ya el 40 por ciento han recibido su primera dosis, lo cual es fantástico", ha zanjado.