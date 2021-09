Ciencia.-Primera estimación de población de focas en la Antártida por satélite

28-10-2012 Las focas de Weddell son una especie indicadora clave en el Océano Austral para el cambio climático y la conservación. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DR. MICHELLE LARUE, UNIVERSITY OF MINNESOTA



Investigadores y científicos ciudadanos han completado una estimación de la población de focas de Weddell en la Antártida, que muestra que hay significativamente menos de lo que se pensaba.



El estudio se publica en Science Advances. Un equipo dirigido por la Universidad de Minnesota Twin Cities, junto con más de 330.000 científicos ciudadanos voluntarios internacionales, utilizaron cientos de imágenes de satélite de alta resolución que cubrían grandes áreas de la Antártida para completar el recuento. Es la primera estimación de población directa jamás realizada para la distribución global de cualquier especie de animal salvaje de gran alcance en la Tierra.



Su investigación estima alrededor de 202.000 focas de Weddell subadultas y hembras adultas en la Antártida. En noviembre, cuando se tomaron las imágenes satelitales, las focas macho se encuentran principalmente en el agua bajo el hielo protegiendo sus territorios para que no sean capturadas en las imágenes. Las estimaciones anteriores de focas hembras estaban en alrededor de 800.000.



"Eso no significa necesariamente que haya habido una gran disminución de las focas de Weddell recientemente, sino que probablemente sea un recuento más preciso que podemos usar como base para determinar el cambio a lo largo del tiempo", dijo en un comunicado Michelle LaRue, investigadora de la Universidad de Minnesota y autora principal del estudio.



"También hemos desarrollado un proceso eficiente para monitorearlos y ver si la población ha cambiado desde esta línea de base. El seguimiento de la población de focas en comparación con este punto de referencia es fundamental para los esfuerzos de conservación".



Las focas de Weddell son una de las especies más emblemáticas de la Antártida. Además de ser innegablemente carismáticas, viven más al extremo sur que cualquier mamífero del mundo y pueden vivir hasta 30 años en algunas de las condiciones más duras del planeta. Son ocupantes estacionales del hielo marino costero que rodea la Antártida. Al contar las focas en las imágenes de satélite, los científicos esperan aprender más sobre cómo el cambio climático y la pesca en las aguas antárticas pueden estar afectando la cantidad de focas y todo el ecosistema a lo largo del tiempo.



"La razón por la que las focas de Weddell son tan importantes es porque son una especie indicadora clave para el Océano Austral", dijo LaRue, quien también es profesor titular en la Escuela de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Canterbury. "Las focas de Weddell viven en el hielo fijo, que es el hielo que está adherido al continente antártico, el mismo hábitat que los pingüinos emperador. A medida que el clima sigue cambiando, podríamos esperar que el hielo fijo también cambie. Entonces, si entendemos dónde está el las focas son y cuántas hay, eso nos da una idea de cómo podría estar cambiando el ecosistema ".



LaRue dijo que las focas de Weddell también son importantes porque se alimentan de la austromerluza antártica, que se pesca comercialmente y terminan en nuestros platos como lubina chilena.



"Entonces, no solo nos dan una idea sobre el cambio climático, sino que también nos dan una idea de cómo podría estar funcionando todo el ecosistema porque la austromerluza antártica, o la lubina chilena, son una parte realmente importante del ecosistema antártico", añadió LaRue.



Además de este primer recuento, los investigadores obtuvieron nuevos conocimientos sobre el hábitat de las focas de Weddell. Las focas prefieren estar cerca de la costa continental pero también cerca de aguas profundas, posiblemente debido a la ubicación de los depredadores y los peces que comen. Quizás lo más interesante es que las focas parecen preferir estar cerca de los pingüinos emperador, pero solo si no hay demasiados.



"Parece haber una compensación. Es bueno estar cerca de los pingüinos emperador, pero solo si el tamaño de la colonia de pingüinos no es demasiado grande y no hay demasiada competencia por la comida", dijo LaRue.



Si bien las focas de Weddell son extremadamente importantes para el ecosistema del Océano Austral y se han estudiado desde principios de la década de 1960, nadie ha podido hacer un recuento completo de las focas debido al duro clima antártico y las ubicaciones remotas en las que viven las focas. Ahora los investigadores pueden utilizar imágenes de satélite de alta resolución para contar las focas. Sin embargo, la desventaja es que hay demasiadas imágenes para que los científicos las manejen solos. Por eso recurrieron a los científicos ciudadanos.



"No hay absolutamente ninguna otra forma en que pudiéramos haber hecho un recuento preciso de las focas de Weddell", dijo Leo Salas, coautor del estudio y científico principal de Point Blue Conservation Science. "Aunque nuestro equipo incluye investigadores experimentados que saben cómo contar sellos en las imágenes, nuestro pequeño equipo habría tardado muchos años en buscar todas las imágenes. Tampoco hemos podido utilizar herramientas automatizadas porque el ojo humano está aún más preciso que cualquier algoritmo informático ".



Pero, dijo Salas, eso podría cambiar pronto. Con la ayuda de los científicos ciudadanos, los investigadores ahora tienen los datos para entrenar a las computadoras para ayudar a automatizar los conteos futuros que les darán más información sobre este problema.