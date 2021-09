Chile.- La Convención Constitucional chilena retoma la votación de su reglamento tras la suspensión por la COVID-19

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Convención Constitucional de Chile ha retomado este lunes la sesión de la votación en lo particular de su reglamento, después de que la detección de casos de coronavirus obligara a suspender el pleno del viernes pasado.



De esta manera, y con una alto número de convencionales participando de manera telemática, se ha retomado la discusión donde se dejó, concretamente en el artículo 130, mientras que se han aprobado diversos artículos relacionados con los órganos internos de la convención.



El organismo se encuentra actualmente debatiendo las normas que regirán su funcionamiento, siendo una de las más polémicas y de las que más debate está generando la que establece el quórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales.



No obstante, tras la aprobación de este reglamento se empazará a debatir el nuevo texto de fondo de la Carta Magna, algo que sucederá a partir del próximo 18 de octubre, según el vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, informa 'La Tercera'.



Una fecha que, además de coincidir con el segundo aniversario del estallido social que precisamente derivó en la formación de esta convención, será apenas un mes antes de las elecciones presidenciales convocadas en Chile para noviembre. Al respecto, Bassa ya ha adelantado que "el próximo gobierno no va a terminar (su mandato) con las mismas condiciones con las cuales está terminando el actual, precisamente porque las reglas van a cambiar a mitad de camino".