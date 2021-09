Alemania.- 'Jamaica' o 'semáforo': los tripartitos en juego en Alemania

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Los ajustados resultados de las elecciones parlamentarias en Alemania han dibujado un escenario abierto básicamente a dos coaliciones, bautizadas como 'Jamaica' y 'semáforo' por el color asociado a los partidos que la conformarían. En ambos casos, la llave la tienen Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP).



El Partido Socialdemócrata (SPD) ha logrado una pírrica victoria tras obtener el 25,7 por ciento de los votos, suficiente en opinión de su candidato, Olaf Scholz, para dar carpetazo a la 'gran coalición' con los conservadores y liderar un proceso de negociaciones que le lleve a encabezar el Gobierno.



El bloque conservador liderado por la Unión Cristiano Demócrata (CDU), por su parte, no tira la toalla tras hacerse con el 24,1 por ciento de los votos, su peor resultado histórico. Su candidato, Armin Laschet, también reivindica su derecho a tender puentes con otros partidos, previsiblemente los mismos a los que intentará cortejar el SPD.



Con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) denostada para posibles pactos y Die Linke (La Izquierda) por debajo del 5 por ciento, todas las miradas están puestas en Los Verdes y en el FDP, que deben ahora posicionarse con vistas a su posible incorporación en una coalición tripartita.



COALICIÓN JAMAICA



La alianza entre conservadores, liberales y ecologistas se conoce como la coalición Jamaica --negro, amarillo y verde--. Ya fue la opción más factible tras los comicios de 2017, pero el FDP terminó renunciando en el último momento y finalmente el SPD y la CDU --junto a la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera-- reeditaron la gran coalición, cinco meses después de las elecciones.



A nivel federal no hay experiencias de este tipo en Alemania, si bien en el ámbito regional sí se ha aplicado la fórmula Jamaica en varios estados. Actualmente, es la opción de gobierno en Schleswig-Holstein, en la zona norte del país.



Laschet también ha dejado claro a lo largo de la campaña que el FDP sería su socio prioritario. No en vano, gobiernan juntos en Renania del Norte-Wesfalia, el estado del que es primer ministro el aspirante conservador a suceder a Angela Merkel en la Cancillería.



EL SEMÁFORO



Scholz, por su parte, ha lanzado guiños constantes a Los Verdes. Sin embargo, y pese a lo que llegaron a pronosticar los sondeos en algunos momentos, ambos partidos necesitan una tercera pata para poder gobernar y esta no podría ser otra que el FDP.



La mayoría de negociaciones emprendidas en otras ocasiones para conformar coaliciones 'semáforo' --rojo, amarillo y verde-- han derivado en fracasos. Solo ha funcionado en Renania-Palatinado, donde se ha reeditado esta alianza tras los comicios celebrados en marzo de este mismo año.



GRAN COALICIÓN



El SPD y la CDU han descartado durante estos últimos meses repetir la 'grosse coalition', 'gran coalición' en español. Sin embargo, podrían verse abocados a ella en caso de que fracasen las negociaciones con el resto de partidos y los dos grandes bloques prefieren quieren que no se repitan las elecciones.



Merkel ha gobernado con el SPD en tres de sus cuatro mandatos desde 2005, con la única excepción del periodo transcurrido entre 2009 y 2013 en que se apoyó en el FDP. De hecho, Scholz es ahora vicecanciller y ministro de Finanzas en la administración encabezada por Merkel.