Alemania.- El partido de la minoría danesa del norte de Alemania entra en el Bundestag tras 70 años de ausencia

FLENSBURGO (ALEMANIA), 27 (DPA/EP)



El partido de las minorías danesa y frisona del norte de Alemania Unión de Electores del Sur de Schleswig (SSW) ha entrado de nuevo en el Bundestag tras 70 años de ausencia al obtener un acta de diputado en las elecciones del domingo.



El SSW participó el domingo en unas elecciones al Bundestag por primera vez en 60 años. Como partido representante de una minoría, se encuentra excluido de la barrera del 5 por ciento para lograr diputados y solo tenía que ganar suficientes votos para tener derecho a un escaño según el procedimiento de cálculo correspondiente.



No obstante, al ser un partido regional, el SSW solo podía obtener representación en el estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania y fronterizo con Dinamarca.



El representante de la minoría danesa en Flensburgo, Stefan Seidler, formará parte del Parlamento alemán como miembro no adscrito. Ya a primera hora de la tarde del domingo las proyecciones dieron al SSW un diputado.



El SSW también hizo sus propios cálculos en la fiesta electoral de Flensburgo y a las 22:20 horas estaba convencido de que tendría éxito. Seidler se acercó al micrófono ante los vítores de sus seguidores y anunció: "Estamos dentro. Un mandato. Las cosas tienen que volverse realmente locas ahora si no sale".



Seidler añadió que la SSW podría ser una voz independiente para las minorías, para Schleswig-Holstein, y poner el dedo en la llaga "si volvemos a ser perjudicados".



En Schleswig-Holstein, la SSW ha sido un elemento fijo durante décadas y está representada en el parlamento regional, así como en muchos gobiernos locales. De 2012 a 2017, el partido también participó en el gobierno regional.



Fue fundado en 1948 por orden del mandato militar británico para representar los intereses políticos de la minoría danesa. En ese momento, los frisones de Frisia del Norte también se unieron al partido.



La cláusula del 5 por ciento introducida en 1950 como límite para entrar en el Bundestag también fue aplicada inicialmente al SSW, pero en la Declaración de Bonn-Copenhague de 1955, que establecía la protección de las minorías a ambos lados de la frontera germano-danesa, la SSW quedó exenta de dicha cláusula.



Para el SSW la obtención de un diputado en las elecciones generales de 2021 representa el regreso al Bundestag después de mucho tiempo. En 1949, Hermann Clausen fue el único diputado que entró en el Parlamento alemán durante una sola legislatura.



En 1961, el partido decidió entonces no volver a presentarse al Bundestag. Desde entonces, se ha debatido periódicamente la posibilidad de volver a concurrir a las elecciones generales, pero siempre fue rechazada por la mayoría de sus miembros.



En septiembre de 2020, un congreso del partido votó por mayoría la participación en las elecciones federales de 2021.