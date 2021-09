Acciones de banca e industria impulsan al Dow; gigantes tecnológicos lastran al Nasdaq

Por Devik Jain

27 sep (Reuters) -El índice Nasdaq caía el lunes en Wall Street, ya que los inversores cambiaban los pesos pesados de la tecnología por acciones relacionadas con el crecimiento económico en medio de una creciente confianza en la recuperación, ayudando al Dow Jones a apuntarse leves ganancias.

* A las 1647 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 103,91 puntos, o un 0,30%, a 34.903 unidades. En tanto, el índice S&P 500 bajaba 11,26 puntos, o un 0,25%, a 4.444,03 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 108,56 puntos, o un 0,72%, a 14.940,95 unidades.

* Siete de los 11 principales sectores del S&P subían, con un alza del 3,5% del energético, seguido por el financiero y el industrial.

* Los bancos ganaban un 2,2%, al hilo de los avances del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que superaron brevemente el nivel del 1,5%.

* Los inversores apostaban por acciones de valor y cíclicas alejándose de las firmas tecnológicas de fuerte crecimiento después de que la Reserva Federal indicó la semana pasada que podría empezar a reducir su programa de compra de bonos tan pronto como en noviembre y subir las tasas de interés en 2022.

* Firmas de crecimiento de megacapitalización como Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc y Apple Inc cedían en torno al 1%.

* El índice de valor del S&P 500 ha bajado un 0,6% en lo que va de mes, pero ha seguido teniendo un mejor desempeño que su contraparte de crecimiento.

* No obstante, el referencial S&P 500 está en camino de romper su racha ganadora de siete meses por preocupaciones relacionadas con un posible aumento del impuesto de sociedades y los impagos de la china Evergrande.

